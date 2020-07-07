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    加強監控大學 港國安法英文版藏玄機

    唐英傑三日因「煽動他人分裂國家」及「恐怖活動」罪名被檢控，六日出庭應訊。（法新社）

    唐英傑三日因「煽動他人分裂國家」及「恐怖活動」罪名被檢控，六日出庭應訊。（法新社）

    2020-07-07 05:30:00

    〔編譯茅毅／綜合報導〕香港國安法一日生效當天，二十三歲男子唐英傑騎著插有「光復香港，時代革命」中、英文旗幟的機車，遭警方指控在港島灣仔街上衝撞、並造成警察受傷，成為首宗因涉及該法被正式起訴的案件。西九龍裁判法院法官六日裁定他不准交保，必須還押至十月六日。另一方面，國安法中文版全文雖已於六月三十日在「香港特區政府憲報」上刊登（刊憲），惟英文版直到三日才刊憲。外界比對後發現，英文版增添單字universities（大學），表明大學是需加強宣傳與監控的重點。

    首名被訴者 裁定不准交保

    唐英傑三日因「煽動他人分裂國家」及「恐怖活動」罪名被檢控，六日出庭應訊。總裁判官蘇惠德說，根據國安法第四十二條規定，「對犯罪嫌疑人、被告，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為，否則不得准予保釋」，認為他可能棄保潛逃，因此拒絕保釋。委任律師說，唐可能向高等法院聲請保釋，並指控唐身上的傷勢，係當天被警察制伏與拘捕時造成。

    國安法中文版第二章第九條規定，香港應當強化維護國安及防範恐怖活動的工作，對學校、社會團體、媒體、網路等涉及國安事宜，港府應採取必要措施，強化宣傳、指導、監督及管理。該章第十條則規定，港府應透過學校、社會團體、媒體、網路等開展國安教育，提高港人國安和守法意識。然而，這兩條的英文版條文，均在schools（學校）與social organisations（社會團體）間，增添單字universities（大學）。

    根據香港「教育條例」定義，學校包括一間院校、組織或機構向至少廿人，或同時向至少八人提供專上（含）以下教育，或以任何方式提供任何其他教育課程，亦即學校已包含大學。學者分析，這凸顯中國特別注意大專院校，表明需加強宣傳與指導的學校包括大學。還有學者批評這是白色恐怖箝制學術。

    中港官員︰以中文版為準

    對此，港府律政司長鄭若驊聲稱，國安法屬全國性法例，故以中文做為法定語言，一切以中文版為準。中國司法部也對香港南華早報說，該法由中國全國人民代表大會常務委員會制定，故只有中文版。不過，根據香港「法定語文條例」，在政府或公職人員與公眾人士間的事務往來和法院程序上，中英文都是法定語文；香港基本法第九條也規定，香港行政、立法及司法機關除使用中文，英文也是正式語文。

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