濫用生物特徵數據 中國冠全球

英國科技網站分析發現，中國在廣泛與侵入式使用生物特徵數據上的嚴重程度，居全球之冠。圖為前年十月底在深圳的中國公安博覽會，中國人工智慧業者展示的臉部辨識科技。（路透檔案照）

2019-12-06 05:30:00

前5名以亞洲國家居多

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據英國科技研究網站Comparitech四日公布的一份研究，中國在廣泛與侵入式使用生物特徵數據上，毫不令人意外地居全球之冠。這項研究令人詫異之處，在於其他濫用生物特徵數據上較嚴重的國家：包括排名第四的美國，以及與另外三個亞洲國家並列第五的台灣。

美國第4 台灣第5

有鑑於生物特徵數據的運用日益廣泛，Comparitech因此針對全球五十國進行分析，透過五子題（護照是否使用生物特徵、國民身分證是否使用生物特徵、該國是否未能立法保護生物特徵數據、銀行是否使用生物特徵、選民登記是否使用生物特徵）、儲存、監視器、工作場所與簽證五個領域給分，每個領域五分，總分廿五分，分數愈高，政府濫用生物特徵數據的情況就愈嚴重，結果中國毫不意外以幾乎滿分的廿四分居冠，唯一未得分的項目頗為諷刺，是未在選民登記與投票上使用生物特徵數據。

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馬來西亞與巴基斯坦以廿一分分別位居二、三名。Comparitech說，儘管兩國同分，但巴國表現略優，因為巴國在有關簽證上的分數較低（並非所有簽證都要蒐集生物特徵數據），以及入境時不需要按指紋。美國以廿分排名第四，而台灣與印度、印尼以及菲律賓以十九分並列第五。Comparitech說，台灣排名第五是因為國家的生物特徵資料庫蒐集全民的身分證照片與臉部生物特徵，包括全民身分證與臉部特徵辨識科技，且為警方所使用，但該資料庫並未蒐集全民指紋。

歐洲國家最不嚴重

相較於前五名以亞洲國家居多，廣泛與侵入式使用生物特徵數據最不嚴重的國家，清一色是歐洲國家：愛爾蘭與葡萄牙以十一分分居倒數第一與第二名，倒數三到五名則是同為十二分的塞浦路斯、英國與羅馬尼亞。

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