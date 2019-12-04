美中再無協議 12/15如期加徵關稅

川普坦言簽署香港人權法讓美中達成貿易協議的問題複雜化。美國商務部長羅斯（左）則撂狠話，十二月十五日美中若沒達成協議，將如期對中國產品加徵關稅。（歐新社檔案照）

2019-12-04 05:30:00

〔編譯盧永山、楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普表示，他簽署「香港人權與民主法案」，已使美中達成貿易協議的問題複雜化，他對達成協議並未設定期限，「等到明年總統大選後可能會更好」。美國商務部長羅斯則撂狠話，十二月十五日美中若沒達成協議，將如期對中國產品加徵關稅。受此影響，美股道瓊指數昨應聲大跌，到台北時間昨晚十一時，大跌四百餘點。

川普：協議最好等到大選後

川普說，「我沒有期限，某種程度我認為和中國（協議）最好等到大選後」、「不過，他們希望現在就達成協議，我們等著看是否這份協議將會是正確的，它必須是正確的。」

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川普二日在白宮被記者問及「香港人權與民主法案」是否讓貿易協議更難達成時表示：「它未讓情況變得更好，但我們再看看會發生什麼事，中國人總是會協商，我對目前的進展非常開心。」

川普上月廿七日簽署「香港人權與民主法案」，促使中國暫停美軍軍艦停泊香港。儘管中國還揚言要展開報復，但因中國經濟成長放緩，使得中國政府反擊的選項有限。

川普稍後在倫敦參加北約組織（ＮＡＴＯ）會議時，被問及能否在今年底前達成協議時表示，任何協議取決於他「想不想達成協議」，他不急於與中國達成協議，也沒有設定達成協議的期限；中國希望達成協議，但「如果等到美國大選後再達成協議可能會更好」。川普的說法暗示，年底前達成協議已無望。

羅斯二日接受福斯財經新聞網訪問時則表示，美中談判的時間已經不多，如果雙方在十二月十五日前沒有達成協議，川普將如期對中國一五六○億美元產品加徵關稅。他表示，美國若對中國產品加徵關稅，也不會影響今年耶誕節，因為零售商已完成採購；美國必須提高關稅，現在是非常合適的時機。

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