前日相中曾根康弘過世 享壽101歲

前日本首相中曾根康弘二○○三年在辦公室接受訪問。（路透檔案照）

2019-11-30 05:30:00

安倍悼念︰日本戰後轉捩點掌舵者

〔駐日特派員林翠儀／東京二十九日報導〕日本前首相中曾根康弘（見圖，路透檔案照）二十九日以一○一歲高齡辭世 ，首相安倍晉三發表哀悼談話，推崇他是「日本戰後轉捩點的掌舵者」。中曾根以「戰後政治總決算」為口號推動多項民營化的大膽改革，以「日美命運共同體」確定日美同盟關係，並積極推動改善日中關係，但也曾呼籲中國放棄對台武力統一。中曾根與台灣關係密切，日治時代的一九四三年曾以海軍軍官的身分派駐高雄，在現今左營的明德新村住了一年三個月。

中曾根於一九一八年出生於群馬縣，就讀東京帝國大學法學系，在四一年成為海軍主計士官，戰後回歸內務省工作，四七年當選日本新憲法實施的首屆眾議員轉戰政壇。

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進入政壇之初即主張制定自主憲法的中曾根，曾在五六年編了「憲改之歌」，以「首相和戀人都要自己選」主張首相直選。他在七二年放棄參選自民黨總裁，轉而支持田中角榮。八二年十一月他在田中派全力支持下奪下首相寶座，八六年帶領自民黨拿下眾參兩院大選勝利，任期至八七年十一月結束，在任期間為一八○六天，為戰後歷任第五長。

確定日美同盟 曾籲中國放棄武統台灣

中曾根走的是新保守主義「親美自主」路線，內政方面他提出「戰後政治總決算」口號，推動國鐵民營化、電信民營化及專賣公社（菸草）民營化。外交方面則改善與美中韓關係。

當時處於美蘇冷戰時期，中曾根前任首相鈴木善幸卻以「日美安保條約不包括軍事合作」惹惱美方，再加上日美貿易摩擦，關係跌入谷底。他上任後提出「日美命運共同體」主張，並於八三年訪美發表了日本為「不沉的航空母艦」談話，此舉雖被批評有違憲法「專守防衛」精神，但卻修復了美日關係，還與時任美國總統雷根建立私誼，確立美日同盟。

擔任眾議員長達56年 畢生推動憲改

中曾根修改教育基本法的「自虐史觀」、任內參拜靖國神社多達十次和取消防衛預算一％的上限等均引起中國的批評，但中曾根同時又積極推動與中國關係改善，七二年田中角榮與中國建交，中曾根就是幕後推手之一，八九年中國天安門事件發生後，中曾根也在幕後推動日本解除對中經濟制裁。

中曾根從一九四七年到二○○三年擔任眾議員長達五十六年，二○一五年遭到時任首相小泉純一郎勸退，不再參選。從政壇引退後，他仍積極推動憲改工程，主張將自衛隊確立為國軍，也透過智庫「中曾根康弘世界和平研究所」推動與台灣交流。

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