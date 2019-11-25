香港區選傳弊 大批福建口音人士 被載來投票

香港特首林鄭月娥二十四日前往港島「半山東」選區設在天主教中學「高主教書院」的投票所，投給她支持的區議員候選人，並呼籲選民踴躍投票。（美聯社）

2019-11-25 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港二十四日舉行區議會選舉，投票率與累積投票人數雙雙打破香港主權移交後的所有選舉紀錄，但香港媒體報導，各地紛紛傳出若干疑似影響選舉的買票、作票情事，包括發放模擬選票設計的「掌心雷」引導年長者投票、巴士「義載」大批操中國大陸口音的人士投票，以及選民身分疑似遭冒用而「被投票」等。

建制派候選人 被指違法拉票

據報導，由於香港並未禁止候選人在投票當天進行宣傳，許多候選人在街上發送模擬選票設計的「掌心雷」。親北京「建制派」候選人簡志豪辦事處外，還有四人包圍一名坐輪椅的老婦，不斷要求老婦圈選一號。深水埗南山、大坑東及大坑西選區的民主派候選人譚國僑也批評，同選區的建制派候選人陳麗紅發送「掌心雷」，「公然違反《選舉條例》」，已通報選舉事務處。陳麗紅則回應，「掌心雷」僅是宣傳品，並未違法。

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有人到投票站 發現已遭盜投

民主派屯門三聖候選人巫堃泰表示，他上午在各投票站觀察時，發現超過三十名福建口音人士，大部分是由掛著「中港車牌」的車輛載來投票，路人還爆料指福建口音人士在禁拉票區內發送印有QR碼的卡片，疑涉及利益交易。屯門富泰則有大巴士「義載」選民到投票站，長者、孕婦、身障人士可優先上車。一名使用「義載」服務的長者表示，這項服務是由「香港工會聯合會」（工聯會）候選人陳文偉提供，她也被呼籲票投陳文偉。

此外，在沙田的吳女士到投票站時，發現自己的身分證被登記為「已投票」。投票站主任聲稱，可能是由於人為疏失或遭人冒用身分，吳女士還是可以投票，但不會被計入票數。吳女士已對此投訴，並保留法律追訴權。「香港○一」報導，今年八月就有許多民眾發現，自家住址被陌生人冒用進行選民登記。

住新界的吳小姐表示，八月時接獲「林女士」的選民登記書，但她家沒有任何人姓林，因此她將選民登記書寄還選舉事務處，不料本月九日還是收到「林女士」的投票通知卡，意味著冒用地址的「林女士」仍成功完成本屆選舉的選民登記。選舉管理委員會主席馮驊表示，截至下午三時，選管會接獲三六三八件投訴，主要涉及投票安排及選舉廣告，將盡快處理。

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