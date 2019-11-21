出差變送中 英駐港雇員目睹刑求

圖為鄭文傑八月間失蹤後，聲援者在英國駐港總領事館外集會抗議。（法新社檔案照）

2019-11-21 05:30:00

無端遭拘留15天 同遭嚴刑逼供

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國駐香港總領事館前雇員、廿九歲的香港公民鄭文傑（Simon Cheng）透過媒體指控，他在今年八月前往中國出差時慘遭拘留十五天，期間曾被中國秘密警察嚴刑逼供與被迫認罪，目的是要強迫他承認英國煽動與暗助香港的「反送中」運動。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）對於鄭文傑在中國遭拘留期間受到等同嚴刑拷打的折磨虐待，「感到震驚與驚駭」，為此召見中國駐英國大使劉曉明表達憤慨，要求中方展開調查並追究相關責任，但劉曉明反要求英方停止干涉香港和中國內政。

請繼續往下閱讀...

英國廣播公司（ＢＢＣ）與美國華爾街日報等多家媒體廿日報導，鄭文傑今年八月因公前往廣東深圳出席會議，未料卻在返程途中於香港西九龍高鐵站的邊檢站被攔下，送上火車押往深圳，就此展開長達半個月的夢魘。鄭文傑說，自稱為中國國內安全保衛（國保）部門工作的審訊人員認定，香港「反送中」抗議是受到英國政府煽動，一再質問他在香港抗爭中扮演的角色，以及英方向示威者提供何種支持、資金和裝備；逼供手段除了毆打，還包括剝奪睡眠，與用鐵鏈將他綁成大字形。

中媒栽贓他「嫖娼」

鄭文傑被戴上鐐銬、套頭套並蒙眼，連續數小時保持靠牆蹲下，一動就會挨打，而且專打骨頭、腳踝或其他脆弱部位，還強迫唱中國國歌以保持清醒。儘管鄭文傑堅稱英國並未對「反送中」抗爭提供資源或幫助，中方偵訊人員還是強行打開他的手機，列印鄭文傑與英國領事館之間有關「反送中」運動的電子郵件內容，還拿出上千張香港抗議人士的照片要他指認，寫下熟識者的姓名與聯絡方式。鄭文傑最後被迫錄製兩段「自白」影片，一段是自稱「背叛祖國」，另一段是坦承「嫖娼」。

鄭文傑還說，他被拘禁時還看到和他一樣被捕與遭審訊的港人…，「我聽到有人用廣東話說『舉起手來—你在示威中舉了旗，不是嗎？』」

據信鄭文傑之所以被中方情治人員盯上，與他任職英國駐港總領事館時曾協助蒐集「反送中」相關資訊有關。英國駐港總領事館在今年六月「反送中」運動興起後，指示工作人員蒐集相關資訊，鄭文傑便是其中之一，但他與英國政府消息人士堅稱，並非對「反送中」運動下指導棋，而是純粹觀察。

英國駐香港總領事館前雇員鄭文傑指控遭中國拘禁嚴刑逼供。（翻攝自BBC影片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法