百人留守理大 校長保安全不保無罪

尚未撤離香港理工大學的示威者，二十日據守體育館。（路透）

2019-11-21 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港警方十七日起包圍香港理工大學，四天來已在理大校園拘捕「反送中」示威者近九百人。由於校內仍約有百人留守，理大校長滕錦光廿日呼籲他們儘速離場，聲稱警方已答應「如果在校者不用武力，警方也不會用」。但今年初提出「逃犯條例」修訂案引發「反送中」運動的保安局長李家超已重申，從理大離開者仍將遭警方以涉嫌暴動罪拘捕。

滕錦光估計，百名「勇武派」留守者中，約有廿、卅人為理大學生，但目前校園環境衛生堪慮，呼籲儘速離場，不須以爬水溝、吊繩索等危險方式脫困。他強調事情可以和平方式解決，自稱校方近日一直在努力保證校內人員安全；至於警方清場「死線」，他聲稱不曾談過，也不清楚警方立場。

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理大學生會長廖建鈞批評，校方至今未對學生有所接觸或探望，並指出理大學生報編委會三名記者十七、十八日在校內採訪結束，離開校園時遭警方逮捕，並控以暴動罪，現已獲保釋。香港記者協會二十日透過臉書發文，表示至少有十三名記者被捕，譴責警方限制新聞及採訪自由。

近900人向警「自首」

李家超廿日上午表示，至今已有三百名十八歲以下者及五百至六百名成年人離開理大校園，向警方「自首」，呼籲目前留守校園者儘速跟進。不過，他雖希望全案能夠「和平有序」解決，但強調任何人犯法都必須承擔法律責任，「全部都會以暴動罪拘捕，當然拘捕後警方會調查」，並由警方和律政司研究證據。

此「自首」、「拘捕」說，令天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文大感訝異，因警方原本承諾對未滿十八歲學生不採拘捕手段，僅登記身分證並保留追究權利，盼望保安局進一步澄清廿日說法。但由港警廿日在路上攔阻、盤查並逮捕當天復課的香港中小學及部分特殊學校學生來看，學子們在上學途中突然被要求在路邊列隊受檢，擺明連未成年學生都不放過，讓香港網友不禁感嘆「這樣怎麼返校啊？一上學就被查」、「軍政府似乎不滿意復課」。

香港各地廿日仍有零星抗爭，示威者以開啟火車緊急門等方式抗議，中環、觀塘區及太古城午間也有上百人上街，導致多地交通一度受阻。

示威者和學生十九日晚間試圖逃離香港理工大學，遭警方圍捕。（法新社）

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