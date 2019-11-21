鎮壓反送中 彭斯警告:不利美中貿易協議

香港理工大學外的示威者，18日在警方發佈最後通牒後，高舉美國和英國國旗，及寫有「救救我們」的標語。（美聯社）

2019-11-21 05:30:00

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港「反送中」抗爭持續延燒，中國和香港政府的鎮壓力道也逐步升級，引起美國政壇關注。國會參議院十九日接踵眾議院，通過旨在維護香港高度自治的「香港人權與民主法案」。美國副總統彭斯十九日受訪時更強調，若「反送中」抗爭者遭到暴力和非人道攻擊，美國將很難與中國簽署貿易協議。

彭博報導，彭斯接受印地安納波利斯的廣播節目訪問表示，「川普總統明確說過，如果香港發生任何暴力，或該問題沒有得到適當及人道對待，我們將很難與中國達成貿易協議。」他還強調，在與中國協商第一階段貿易協議的同時，美國將對中國採取強硬立場。

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由於川普試圖與中國達成貿易協議，結束兩國的貿易戰，對香港「反送中」抗議一直謹言慎行；參院通過的「香港人權與民主法案」，川普也未表態是否簽署，以免激怒中國。這項獲得跨黨派一致支持的法案明訂，若有中國官員破壞香港的自由和自治，將遭到美國制裁，且要求行政部門根據現行法律，評估香港有別於中國的特殊地位。

觀察家指出，即使「香港人權與民主法案」本身並非制裁案，卻將打開改變美國與香港關係之門，賦予美國更多可對中國施壓的手段。一旦川普將法案簽署立法，可能嚴重影響美中兩國政治和軍事交流；法案將使香港長期成為美中角力焦點，美國可威脅以認定香港自治水準未達標、調整「美國—香港政策法」做為對中國施壓的籌碼。

「香港人權與民主法案」透過制裁機制，填補一九九二年國會通過「美國—香港政策法」的缺陷，進一步完善美國對香港的政策，其中包括可終止香港特殊地位和待遇的「終極選項」、對相關人士發動制裁，以及要求檢視香港自治狀況，在情況無可挽回前，促使香港、中國及美國三方提前做出修正。

法案真正殺傷力來自經濟

香港《經濟日報》指出，這項法案名稱雖為「人權」，真正的殺傷力卻來自經濟，使美方佔據道德制高點，對中國發動金融戰、經濟戰、切斷重要技術進口管道，從而影響中國科技及國家發展。

不過，也有人擔心，美國若取消賦予香港有別於中國的「特殊地位」，將打擊香港做為國際金融中心的地位，但也不免會傷及在港的美國企業。北京大學學者王勇認為，香港是美國蒐集亞太地區情報的中心，掌握香港國防和外交權力的北京若加以反制，美國也會有很大損失，因此美方也必須慎重。

在參議院即將通過「香港人權與民主法案」之際，共和黨籍佛羅里達州參議員史考特（Rick Scott）在院會致詞。（取自VOA網站）

一名示威者二十日在香港理工大學揮舞美國國旗。（美聯社）

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