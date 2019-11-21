反港警濫暴 美擬封鎖鎮暴武器

香港鎮暴警察18日在九龍佐敦區發射催淚彈，驅離抗議者。（歐新社）

2019-11-21 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港「反送中」運動遭中國和香港當局合力打壓之際，美國聯邦參議院十九日除無異議通過「香港人權與民主法案」外，隨後也「一致同意」跨黨派議員上月廿四日共同提出的「禁止涵蓋軍用品商業出口予香港警務處法案」，避免美方供應香港警方特定武器，以免淪為暴力鎮壓示威者的幫凶。

無獨有偶，美國眾議院上月十五日已先通過「限制出口催淚瓦斯及人群控制技術至香港法案」（簡稱「保護香港法案」），禁止美國總統簽發「特定非致命性人群控制技術和防衛物品」之出口許可，另要求美國國務院對國會報告過去五年的相關出口紀錄。

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參院「禁止涵蓋軍用品商業出口予香港警務處法案」則規定，美國總統自法案生效卅天後，應禁止核發「涵蓋軍用品」的出口許可證，包括催淚瓦斯、胡椒噴霧、橡膠子彈、海綿彈、布袋彈、胡椒彈、水砲、手銬、枷鎖、電擊棒、泰瑟槍。此法接下來將送往眾議院表決，再由總統簽署生效。

提案的民主黨籍聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）表示，言論、集會和示威自由是美國人的信仰，反對政府暴力鎮壓，鑑於美國製造的警用設備正遭香港當局濫用踐踏人權，美方此刻發布出口禁令實有必要。

但香港《南華早報》廿日報導，港警自六月九日「反送中」運動擴大以來，為驅離示威者已發射一．一一萬顆催淚彈、逾六千兩百枚橡膠子彈、近一千四百顆海綿手榴彈與布袋彈，近日更開始祭出進階武力對付佔領大學校園的示威者—面對示威者的汽油彈、弓箭及投石機等「遠程武器」，警方也動用特警部隊「第一任務連」（ＳＤＵ）狙擊手配備的半自動步槍和衝鋒槍。然而，香港警務處西九龍總區指揮官卓孝業自認港警「回應」有理，而且「使用致命武器是惟一選項，因為箭可奪命。」

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