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習近平命令新疆官員 下手「毫不留情」

中國新疆和田一所拘禁維吾爾人和其他穆斯林少數族裔的再教育營。（美聯社檔案照）

中國新疆和田一所拘禁維吾爾人和其他穆斯林少數族裔的再教育營。（美聯社檔案照）

2019-11-18 05:30:00

紐時取得403頁中國政府內部文件

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐約時報十六日報導，該報取得的四○三頁中國政府內部文件，使外界得以一窺中共政權如何在新疆組織和執行自毛澤東時代以來，影響最廣泛的大規模拘禁行動，即被稱為「集中教育培訓學校」的「再教育營」。中國國家主席習近平並在秘密談話中下令新疆官員，針對分離主義與極端主義，「我們要針鋒相對、毫不留情！」

人權團體及外部專家均指稱，在新疆已有逾百萬維吾爾人和其他多為穆斯林的少數族裔，被拘禁在再教育營。前述文件係數十年來外洩的最大一批政府內部機密，包括廿四份文件，其中近兩百頁係習近平與其他中共高層的內部談話，及一百五十幾頁有關控管新疆維族的指令與報告，甚至提到將限制伊斯蘭教的措施，擴大至中國其他地方實施。

文件外洩 顯示中共內部對習不滿

外洩文件中包括四份習近平秘密談話的文本，為外界瞭解鎮壓新疆的起因、發動鎮壓的思維，提供罕見又未經過濾的視角。二○一四年，新疆先後發生三起傷亡慘重的攻擊事件，習便是在此背景下發表一系列秘密談話，定調採取強硬路線。文件顯示，習近平在新疆烏魯木齊視察後主張，應仿效美國在二○○一年九一一恐怖攻擊事件後，於全球發動反恐戰爭的若干做法。一六年，陳全國擔任新疆黨委書記後，再教育營即迅速擴大，陳還發布一項影響廣泛的「應收盡收」（該抓的一個都不能放過）命令。

威脅家人遭拘的少數族裔學生

此外，也有指示新疆官員如何回應二○一七年暑假返鄉的少數族裔學生的文件，對再教育營有最詳盡的論述，明確顯示中國對外使用一套美化過的說詞，對內動員用語則嚴厲許多。例如，新疆「吐魯番市集中教育培訓學校學員子女問答策略」即建議地方官員，當這些學生問起不見蹤影的家人在哪裡時，可回答「他們在政府設立的培訓學校，統一參加系統性的培訓學習教育」，「我想你會支持他們，這是為了他們好，也是為了你好」，暗示其家人被拘禁的時間長短，將視學生的反應而定。

不過，如此罕見又大規模的文件外洩，也顯示中共內部對鎮壓行動的不滿，凸顯當地幹部的質疑和抵制，擔心此舉將加劇族群緊張關係，影響經濟成長，陳全國因而清除一批可能妨礙工作的幹部。洩漏這些文件的匿名當權派人士希望，能藉此防止習近平等中共高層規避對大規模拘禁應受的譴責。

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