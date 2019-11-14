監禁式種族屠殺 新疆監獄恐逾千座

新疆「和田泰達服裝公司」的外牆，該公司疑似配合中國政府關押維吾爾人。（美聯社檔案照）

2019-11-14 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國關注維吾爾人權組織「東突厥斯坦民族覺醒運動」（ＥＴＮＡＭ）十二日證實，新發現近五百座中共關押維吾爾人的監獄、勞改營、集中營，「我們擔心還有更多沒有被辨識出的設施」。美國「自由亞洲電台」（ＲＦＡ）十三日也報導，長期關注新疆議題的德國研究員鄭國恩（Adrian Zenz）表示，中國已在新疆建立上千座監禁營，且對關押在營內的維吾爾人的政策已從監禁轉為強迫勞動。

ＥＴＮＡＭ營運長歐柏（Kyle Olbert）十二日指出，透過衛星影像分析，已發現兩百零九處疑似監獄、七十四處疑似勞改營、一百八十二處疑似集中營的座標，由於這些地點約有四十％未曾在過去被辨識與記錄，顯見中國當局實際拘禁維吾爾人的情況，恐比先前評估的還要更嚴重。

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歐柏形容，中國設置營地關押維吾爾人的政策為「監禁式種族屠殺」，中國企圖藉由「溫水煮青蛙」的方式剷除維吾爾族，「如果他們（中共）每天殺一萬人，全世界都會注意到，但如果只是把人關起來、讓人們自然死亡，或許就不那麼受到關注。」歐柏說，新發現的監禁營外觀在衛星影像上看起來幾乎如出一轍，都是地點受到隔離的鋼筋混凝土建物。

美助理防長：關押維人恐近300萬

人權團體估計中國在新疆約關押超過一百萬維族人與其他信奉伊斯蘭教的少數民族。但美國助理國防部長薛瑞福五月曾說，此一人數可能高達近三百萬。北京政府鐵腕箝制新疆維吾爾自治區，囚禁穆斯林並強迫他們放棄宗教信仰、效忠共產黨；隨著愈來愈多疑似監禁營的地點曝光，維族人權受侵害的情況，恐較過去評估的還要嚴重。

不過，中國外交部十三日對此嚴正駁斥，宣稱該說法毫無依據，指責境外「東突」組織長期從事危害國家安全行動，「妄圖將新疆從中國分裂出去」。

此外，根據鄭國恩向「自由亞洲電台」表示，經審閱官方文件與其他資訊，估算中國關押維族人的營地數量，謹慎評估恐有逾一千座，「我最初估算每個鄉、鎮等行政區之間至少設置一座監禁營（共約一千兩百座），已有愈來愈多證據顯示，這項預測是正確的。」鄭國恩也估算，中國拘禁的維族人至少約一百五十萬人。他說，從今年開始，中國對監禁營內的維族人改採強迫勞動策略，因此各國應該抵制新疆生產的商品。

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