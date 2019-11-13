美議員：港人抗共 香港成為「新的柏林」

克魯茲（資料照）

2019-11-13 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼美國民主黨籍聯邦眾議員李賓斯基（Daniel Lipinski）上週在柏林圍牆倒塌卅週年感言宣稱「香港是新的柏林」，上月曾訪港的共和黨籍聯邦參議員、參議院外交委員會成員克魯茲（Ted Cruz），十日也以此為題在美國「達拉斯晨報」（Dallas Morning News）發表專文，指出今天的香港就是新柏林，中國正在地緣政治上對美國及其盟國構成最大的長期威脅。

中國對美及其盟國 構成長期威脅

克魯茲指出，各地獨裁暴君深知旗下百姓都想逃脫共產主義魔爪，這就是柏林圍牆一九六一年建造由來，「不是拒民於外，而是鎖民於內」，東德共產政權曾藉此囚禁戕害成千上萬人的自由夢。不過，美國前總統雷根一九八七年在位時，對當時的蘇聯共產黨中央委員會總書記戈巴契夫真心喊話「拆牆」，結果美夢在兩年半後一夕間成真，足見「美國價值觀對推進自由的巨大力量」。

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但「現代柏林圍牆」依舊存在，數十億人活在暴政下，中國境內為主要大宗。而中共政權一九九七年從英國接收香港主權後，竟加緊侵蝕「中英聯合聲明」保障的香港高度自治權，以致港人對自由出現前所未見的強烈主張力道，也說明「今天，香港是新的柏林」，而當中依然見到美國對中政策發揮「推翻暴政和促進自由的力量」。

克魯茲強調，所有的暴君都怕「真相」與異議者，這也就是中國政府利用日新月異科技，千方百計大規模監控百姓的原因，包括審查網路言論的「防火長城」。

但美國華文媒體「希望之聲廣播電台」時事評論員夏一陽，告訴「美國之音」（ＶＯＡ），推倒「防火長城」需要更多努力，問題在於它是一道「無形的牆，相當多的人不想翻這個牆，他們認為這個牆沒有什麼了不起，他們不認為這個牆值得去翻」，但「推倒無形的牆，要比推倒有形的牆更重要。所以，今天還是要認識到，這堵牆的危害有多大。」

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