港警擋救護車 墜樓科大生瀕腦死

救護員稱「警察不讓我們進去」，只得下車、徒步推擔架到場。（取自網路）

2019-11-06 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港警方四日凌晨在將軍澳施放催淚彈驅逐「反送中」示威者，期間甚至朝住宅區內射彈，疑似導致香港科技大學廿二歲男大生周梓樂為躲避催淚彈而墜樓。周生昏迷指數已達最低的三分，但尚未進行腦死測試，也暫未考慮拔管。除了有說法指稱周生被警方追打推落墜樓外，還有多名目擊者指出，救護車疑似受到警方阻撓，事發近三十分鐘後才到場，導致周生延誤就醫，令傷勢加劇。

22歲男大生昏迷指數剩3

港警四日凌晨在將軍澳清場行動中，一度衝入「尚德邨（音同村）」、「廣明苑」等高層公寓住宅區搜查，並發射多枚催淚彈，期間周梓樂被發現從一座停車場的三樓墜至二樓，當場出現斷骨、頭部瘀血、失禁等情況，送醫急救。雖經過兩次腦部手術，清除腦部血腫和積血，並切除部分腦組織以降低腦壓，但周生迄今仍在加護病房與死神拔河。

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警方否認阻撓 未推周生墜樓

對此，東九龍總區高級警司傅逸婷五日晚間召開記者會澄清，坦承警方在停車場發射催淚彈，但否認周生係遭員警推落墜樓，並重申警方並未阻礙救援工作。東九龍總區刑事總部警司胡家欣則稱，已翻查相關監視器畫面，周生墜樓時間為凌晨約零時四十五分至一時，警方當時並未進入停車場。

「香港○一」報導，周生的昏迷指數為最低的三分，對外界刺激沒有反應，須施打三倍濃度的強心針，以維持生命；且正常人的腦壓在十以下，周生的腦壓卻高於四十，情況很不樂觀。不過，知情人士透露，由於開腦手術麻醉藥效力未退，目前不適合接受腦幹死亡測試，也暫時不考慮拔管。

周生的家屬和親友、科大校長史維和師生五日陸續抵達醫院為其祈禱，香港特首林鄭月娥則在上海接受媒體採訪時，主動慰問周生的情況，並呼籲香港市民遠離暴力場合，令警方執法時不會產生不必要的誤會。

值得注意的是，「立場新聞」報導，目擊者Ricky指出，在他聽聞有人墜樓的十幾分鐘後，對周生進行急救的消防員與救護員對話，救護員稱十字路口被警方封鎖，「警察不讓我們進去」，救護員只得下車、徒步推擔架到場。Ricky聲稱，自己在過程中不時拍照，紀錄顯示從消防員到場至救護員抵達，相差將近半小時。義務急救員Alan也指出，他到場後至少等待十五分鐘，才有救護員出現，因為「下面擋住了，不讓救護車進入」。

另外，「立場」根據媒體直播片段、現場觀察及採訪後指出，警方確實曾將催淚彈射入停車場，但周生墜樓處是在停車場另一端；且三樓石欄高約一．二公尺，除非刻意跨越，否則失足跌落可能性不大，推測不是為了躲避催淚彈。至於是否因警方追捕之故，目擊者指稱，二樓確實有員警進行驅離行動，但無法肯定墜樓之際員警是否在場。

香港媒體報導，22歲的周梓樂熱愛運動和旅遊。（取自星島日報網站）

香港科技大學男大生周梓樂，四日疑似在警方清場行動中墜樓，目前情況不樂觀。（取自星島日報網站）

周梓樂墜樓後陷入昏迷，現場留下大片血跡。（取自網路）

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