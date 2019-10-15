2017加泰獨立公投 9人煽動叛亂被判刑

〔編譯茅毅／綜合報導〕西班牙最高法院十四日宣布，對十二名在二○一七年十月的獨立公投中扮演要角，而被控煽動叛亂等罪名的前加泰隆尼亞（下稱加泰）政治人物、社運人士和主張加泰從西國獨立的分離主義者的判決，其中九人被處以九至十三年不等的有期徒刑，刑期最重的是加泰自治區政府前副主席渾克拉斯（Oriol Junqueras）的十三年。九人雖也被控以更嚴重的叛亂罪，但未被判有罪。他們在宣判前已被羈押數月。這項判決可能影響十一月的西國國會大選。
最重判13年 最輕9年
西國檢方原本對渾克拉斯求刑廿五年，他也是這次大審中最高階的「加獨」領袖。前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）雖不在這十二人名單中，但西國最高法院同日也向全歐洲發佈對他的新通緝令。普伊格蒙特一七年即潛逃比利時至今。西國總理桑切斯強調，被判刑者必須服刑，希望這項判決象徵馬德里當局與加泰分離主義者長久僵局的轉折點，該判決證明一七年的公投「失敗」。
普伊格蒙特形容這項判決為「暴行」。加泰自治區議會議長托倫德（Roger Torrent）表示，不僅前述十二人，「我們所有人今天都被定罪，這是對民主體制與公民權利的打擊」。宣判後，憤怒的加泰民眾隨即湧入巴塞隆納街頭，揮舞加泰旗幟並堵塞交通。加泰團體「民主海嘯（Democratic Tsunami）」呼籲示威者走上街頭，今後數日加泰各地還會舉行更多場抗議活動，十八日還有一場大罷工。
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西班牙最高法院十四日判決，加泰隆尼亞獨立公投九名領袖，各處以九至十三年不等的有期徒刑，刑期最重的是加泰自治區政府前副主席渾克拉斯（左上）的十三年。其他八人分別是前對外關係部長羅梅瓦（中上）、前內政部長佛恩（右上）、前發言人圖魯（左中）、前勞動部長巴薩（中中）、前國土部長魯爾（右中）、「加泰隆尼亞文化組織」庫伊薩特（左下）、前區議會議長佛卡德爾（中下）及「加泰隆尼亞國民會議」主席桑傑士（右下）。（法新社）
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西國最高法院十四日判決十二名加泰隆尼亞獨立運動領袖有罪定讞，震驚又憤怒的加泰民眾隨即湧入巴塞隆納街頭抗議，高舉象徵加泰自治區政府前副主席渾克拉斯等九名被處以徒刑者身陷囹圄的畫像，並以英文寫著「釋放政治犯」。（歐新社）