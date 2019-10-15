2017加泰獨立公投 9人煽動叛亂被判刑

2019-10-15

〔編譯茅毅／綜合報導〕西班牙最高法院十四日宣布，對十二名在二○一七年十月的獨立公投中扮演要角，而被控煽動叛亂等罪名的前加泰隆尼亞（下稱加泰）政治人物、社運人士和主張加泰從西國獨立的分離主義者的判決，其中九人被處以九至十三年不等的有期徒刑，刑期最重的是加泰自治區政府前副主席渾克拉斯（Oriol Junqueras）的十三年。九人雖也被控以更嚴重的叛亂罪，但未被判有罪。他們在宣判前已被羈押數月。這項判決可能影響十一月的西國國會大選。

最重判13年 最輕9年

西國檢方原本對渾克拉斯求刑廿五年，他也是這次大審中最高階的「加獨」領袖。前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）雖不在這十二人名單中，但西國最高法院同日也向全歐洲發佈對他的新通緝令。普伊格蒙特一七年即潛逃比利時至今。西國總理桑切斯強調，被判刑者必須服刑，希望這項判決象徵馬德里當局與加泰分離主義者長久僵局的轉折點，該判決證明一七年的公投「失敗」。

普伊格蒙特形容這項判決為「暴行」。加泰自治區議會議長托倫德（Roger Torrent）表示，不僅前述十二人，「我們所有人今天都被定罪，這是對民主體制與公民權利的打擊」。宣判後，憤怒的加泰民眾隨即湧入巴塞隆納街頭，揮舞加泰旗幟並堵塞交通。加泰團體「民主海嘯（Democratic Tsunami）」呼籲示威者走上街頭，今後數日加泰各地還會舉行更多場抗議活動，十八日還有一場大罷工。

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