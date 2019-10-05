港府:區議會如期選舉 有延緩備案

2019-10-05

〔編譯周虹汶、劉宜庭／綜合報導〕香港特首林鄭月娥四日正式祭出「禁蒙面法」，外界擔憂其他毋須經立法會審議的緊急法律或措施恐相繼出閘。港府四日也預留伏筆，針對當天展開提名期的香港區議會選舉，原訂十一月廿四日舉行，但直言已排定十二月一日為後備投票日，意謂不排除區選延後的可能性。

香港政制及內地事務局局長聶德權表示，港府致力讓區選如期舉行，但港府有危機備案，已預留十二月一日做為後備投票日。他說，若十一月廿四日當天發生嚴重違法事件或騷亂等情事而有延後必要，依法也須在十四天內投票，故最遲須在十二月八日辦理。一旦超過期限，港府即須修改《區議會條例》；假使未能在明年一月一日以前三讀修法並完成選舉，下屆區議會將出現「真空期」。

另一方面，林鄭四日在記者會上，針對馬來西亞總理馬哈地指她應辭職下台，並說中國政府為了制止香港示威，終將採取類似「六四天安門血腥鎮壓」的嚴厲行動說法，以「每個人都有表達言論的自由」，拒絕發表評論。

大馬總理馬哈地：林鄭應辭職

馬哈地四日在一場法律論壇回答香港大律師公會主席戴啟思的提問時，表示連續逾四個月的香港「反送中」抗爭已彰顯出「一國兩制」方針的侷限性，「我從不認為一個國家擁有兩套治理系統，還能夠保持正常運作。現在看來正是如此。我想，最終也只能保留一套治理系統」。他說，林鄭月娥已陷入「進退兩難」，她明白拒絕北京的下場，「這在中國就是天安門事件」，因此「最好的辦法就是辭職」。

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