美控中國間諜 加州華裔導遊被捕

2019-10-02

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國司法部九月卅日指控已歸化為美國公民的華人導遊彭學華（Xuehua Peng，譯音，又名Edward Peng），非法充當中國國家安全部（ＭＳＳ）的外國代理人，向中國國安部官員提供美國國家安全機密，多次透過線人取得儲存敏感資訊的電腦ＳＤ記憶卡，並支付線人現金酬勞。

透過線人取得美國安機密 轉交中國國安部

被控為中國從事間諜活動的彭學華，已於九月廿七日在加州海威德（Hayward）的自宅被捕，且不得保釋。若遭定罪，彭學華最重可能被判十年徒刑與廿五萬美元（約七八三萬台幣）罰款。負責國安事務的助理司法部長德梅斯指出，五十六歲的彭學華落網，暴露與破壞了中國特務在無需涉足美國的情況下蒐集情報的行動；本案顯示中國間諜活動的嚴重性，以及美國瓦解此等行徑的決心。華府中國大使館尚未對此發表評論。

透過飯店不會面交易

根據司法部訴狀，彭學華會依照中國國安部官員指示，透過飯店櫃台或房間進行不會面的交易，收取一名被聯邦調查局（ＦＢＩ）吸收的雙面諜提供的情報，並代替中國政府支付雙面諜酬勞，最後將雙面諜提供的情報轉交中方。雙面諜會將ＳＤ記憶卡夾在書裡，再用袋子包起來交給飯店櫃台，指名留給彭。

目前並不清楚二○○一年抵美、一二年歸化為美國公民的彭學華，何時開始擔任中國間諜，但他從二○一五年六月到一八年七月，至少六度與雙面諜在舊金山灣區與喬治亞州哥倫布市進行交易，涉及金額至少達七萬美元。

FBI密錄到交易手法畫面

起訴書指出，中國國安部接頭人會以加密訊息指示彭學華何時、何地透過取得ＳＤ卡與留下多少現金酬勞，以及何時前往中國交付ＳＤ卡；而彭學華一拿到ＳＤ卡後就會啟程前往北京「交差」。司法部還公開ＦＢＩ密錄的兩段影片，顯示彭學華如何在房間留下信封給提供消息的雙面諜，還有ＦＢＩ攔截到彭學華與中國國安部接頭人的通話紀錄。

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