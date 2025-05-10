獨家》朱立倫「希特勒說」引各國反彈 指派夏立言赴歐說明

朱立倫上午原取消站台罷免吳沛憶連署，但因有志工仍到場，他仍前往致意。（國民黨提供）

2025/05/10 12:01

〔記者劉宛琳／台北報導〕前總統蔡英文昨晚啟程前往丹麥參加「哥本哈根民主高峰會」並發表演說，近日陷入「希特勒說」爭議的國民黨主席朱立倫也受邀出席，不過由於朱要留在國內坐鎮反制大罷免，改派副主席夏立言代表國民黨參加。黨內建議，可藉此對朱近日的說法去做更深入的論述，包含賴政府對在野黨的攻擊、司法辦案的不成比例等。

夏立言此次除了參加13、14日位於丹麥根本哈根舉辦的民主高峰會以外，也將訪問英國、比利時，並於今晚啟程。不過，夏立言僅出席參加民主高峰會，並未參與專題演講。

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對於朱立倫拿德國獨裁者希特勒類比賴清德總統，是否會影響到夏立言訪歐行，黨內立委坦言，可能因為這個事件引起其他各國的反應，但也可以藉這個「補給場合」去做更深入的論述。朱立倫已經說了，他最重要是要凸顯賴清德的獨裁，或許朱的引用，在每一個人的判斷下不見得恰當，但這是每一個國家、每一個個人的主觀因素問題。

該立委表示，朱立倫在台灣的民主議題上針對的是賴清德，應該是藉此拉回告訴大家，為什麼覺得賴清德的民主是走向獨裁，台灣民主走到現在，作為一個最大在野黨，可以把一些事實面講出來，譬如司法辦案的不成比例、言論自由的限制，或對在野黨的攻擊，只要有證據都可以講。

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