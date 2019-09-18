中國推企業版社會信評 3300萬家公司剉咧等

2019-09-18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府正加速推動「社會信用系統」，除了針對公民個人信用評分外，「企業版」也如火如荼進行中。香港南華早報十七日指出，中國國家發展和改革委員會（NDRC，簡稱國家發改委）已完成企業信用的初步評定，劃分為優良、良好、尚可、差勁等四個等級，共涉及逾三千三百萬家企業。不過，外國企業憂心掃到美中貿易戰的「颱風尾」，或未來與中企競爭時吃悶虧。

中國國家發改委將依據法院判決、繳稅歷史、環保作為、政府授權狀況、產品品質、工作環境安全性，以及是否遭市場監管機構祭出行政處罰等紀錄，對所有企業的信用打分數。華爾街日報指出，除了企業提供的資料外，政府也會參照影像監控或第三方來源資料。國家發改委已於十六日完成初步評級，並交由各地政府查核及更新。據悉，企業的信用評分結果，將做為政府採取不同程度監督的「基礎證據」；被評為「差勁」的企業，管理層將遭到全面檢討，政府還會提出改善計畫。

外企深怕淪為美中貿易戰的武器

事實上，國家發改委此前已完成旅遊服務業、煤礦業、長距離運輸業、天然氣和家政服務公司的評分。根據四月公布的煤礦業評分結果，在約一萬九千家公司中，僅有九十八家被評為優良，一八六八家獲評差勁。此外，有二○四家天然氣公司曾因違反法律或規定，遭判定為信用差勁。

國家發改委並未詳述其判定分數的方法，也沒提及有多少外國企業和私人企業被納入評分，僅稱會在十月底前徵詢公眾意見，並預計在明年底前，連同個人社會信用評分一起實施。然而，這套系統讓外企如坐針氈，在北京加強控管商業環境的情況下，外企深怕自己淪為美中貿易戰的武器，或在與中企競爭時處於劣勢。北京六月倡建「不可靠實體清單」制度，以制裁出於非商業原因，對中企實施封鎖或斷供的外企，更加深外企恐懼。

不僅如此，中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）上月底發布報告指稱，企業社會評分系統要求企業提供敏感數據，恐威脅企業的智慧產權。國家發改委副主任連維良則表示，不會直接依據評級做出懲罰，而是參考跨政府部門的逾五十份共同備忘錄，經「嚴格程序」後予以裁定。若企業涉及危及生命和財產等嚴重違法事宜，可能被判暫時或永久性的市場禁令。

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