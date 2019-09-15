加情報警官洩密 波及五眼聯盟

2019-09-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加拿大皇家騎警（RCMP）一名熟知中文的情報高官奧蒂斯（Cameron Ortis），十三日被控犯下加國「資訊安全法」和「刑法」等七項罪名，涉嫌在任職期間非法持有及洩漏重大國家安全機密，中國和俄羅斯可能是受益對象，恐導致加國、美國、英國、澳洲、紐西蘭組成的「五眼」情報聯盟出現安全漏洞。奧蒂斯已被收押，案件將於廿日再次開庭，若被定罪，最高可判十四年。

報導指出，四十七歲的奧蒂斯是加國皇家騎警情報部門主管，更是皇家騎警前總長鮑爾森二○一一年至一七年任內最核心的國安顧問。然而，加國聯邦檢察官麥法蘭指控奧蒂斯涉嫌「獲取、儲存與處理機密資料，並企圖傳遞給不該傳遞的人」，對他提出七項控罪，包括五項聯邦保密罪。

皇家騎警發布聲明指出，奧蒂斯是在任職期間犯下遭控罪行，最遠可追溯至二○一五年。加國「環球新聞」指出，美國之前就向加國披露相關情事，才促使加國展開調查；且本案僅是冰山一角，加國以外地區可能還有其他逮捕行動。

根據奧蒂斯在網路上的個人簡介，奧蒂斯通曉中文，擁有網路系統管理證照，且是英屬哥倫比亞大學（UBC）國際關係和政治學博士，尤熟稔東亞事務。加國媒體報導，奧蒂斯的工作內容對國安至關重要，聯邦部門已開始評估內部損害，此事可能殃及與加國共享情報的「五眼聯盟」夥伴。

加國卡爾頓大學國安法學者魏斯特指出，從罪名可知，奧蒂斯經手的是重大國安情報。另一該校學者卡爾文解釋，皇家騎警國安部門專門處理外國影響力滲透、間諜活動等，雖不能直接下定論，但奧蒂斯涉嫌洩密的國家，可能是中、俄兩國。

加國總理杜魯道十三日表示，當局正嚴肅追究此事，他不便加以評論。反對黨保守黨黨魁謝爾則強調，此事「極度令人憂慮」，再次顯示加國正面臨外國勢力威脅。

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