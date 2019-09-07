香港信評隔24年降至AA 展望「負面」

2019-09-07

〔編譯茅毅／綜合報導〕國際信用評等機構「惠譽」六日以「反送中」示威未歇，以及香港和中國的國家治理體系持續整合，將逐漸為香港帶來機構與監管的挑戰為由，宣布將香港的信貸評等從AA+調降至AA，展望亦為「負面」，係惠譽自一九九五年來首次調低香港的信貸評等。特首林鄭月娥對此不以為然，指稱自六月以來的混亂並未削弱香港的「一國兩制」及法治精神，港府會堅定地「止暴制亂」。

惠譽降評 林鄭堅定止暴制亂

惠譽說，幾個月來持續的衝突與暴力，正考驗管理港、中關係的一國兩制框架的尺度及韌性；港中在經濟等層面的連結逐步增加，將隨著時間為香港帶來機構與監管的挑戰。持續進行的反送中相關事件，已使香港的治理體系與法治的品質及有效性的國際印象，遭受持久的傷害，並引發外界對其商業環境的穩定和活力的懷疑。

惠譽列出未來可能再次下修評等的三項考慮因素：港府的自治權遭侵蝕；持續的社會不穩進一步削弱法治及商業環境；證據顯示在港中的經濟和金融的連結增加下，香港經濟對中國的「風險溢出效應」更為敏感。不過，若香港社會動盪獲解決，使商業信心恢復；中國的主權信貸評等獲改善，未來即可能上調香港的評等。

惠譽並解釋，即使港府對示威者的要求做出讓步，香港市民仍存不滿情緒，社會動盪恐再次爆發，因此香港的展望負面。

惠譽預估，香港今年度實質國內生產毛額（GDP）為零，明年度則可成長一‧二％。六日港股恆生指數未受此消息影響，收盤上漲○‧六六％。

同日在廣西南寧市出席「泛珠三角區域合作行政首長聯席會議」的林鄭指稱，不認同惠譽調降評等的決定。她說，持續的暴力事件會影響外國對香港的觀感及企業對香港的信心，港府若答應民間不追究示威者的要求，將違反法治精神，恐使國際間對香港的印象更為負面。

港府財政司長陳茂波也對惠譽的決定感到失望。他認為，惠譽前述評論純屬臆測，而且示威並未影響資金等香港的核心競爭力。商界普遍認同港中連結深化會為香港帶來龐大的經濟發展機遇。

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