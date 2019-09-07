光撤法不夠 反送中擴大戰場
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2019-09-07

堅持5大訴求 今明都有活動

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港特首林鄭月娥四日終於宣布撤回《逃犯條例》修訂草案，但伸出「半根橄欖枝」未滿足另四大訴求，部分示威者表明「不收貨」，除了九龍塘地區周邊學校和中文大學六日分別串起人鏈，當晚還有「反濫捕．抗威權」晚會，加上七日第三度「機場交通壓力測試」及八日籲請美國國會立法的「香港人權及民主法案集會」，在在顯示五大訴求寸土不讓的決心。

學界擬升級行動 佔領經濟要地

除了香港校園二日開學日啟動的罷課行動持續，位於九龍半島西部的九龍塘牛津道，六日上午出現逾半公里人鏈，組成者為周邊校園的學生逾兩百人，要求政府回應「五大訴求」。中大人鏈則在校本部中央的百萬大道展開，約有四百人響應。浸會大學學生會會長方仲賢表示，若政府未在十三日以前回應另四項訴求，學界可能把行動升級，佔領港府眼中的香港經濟命脈要地。

六日晚間在遮打花園舉行「反濫捕．抗威權」集會，則由社會及政治組織從業員工會號召，抗議警方執法過當，逾兩千人響應，港版四公尺高「民主女神」像亦現身聲援。

鑑於上月廿四日「和你塞」與本月一日「再有塞」行動皆陣仗驚人，港警六日針對隔天的「繼續和你塞」行動召開記者會，重申整個機場皆適用法院禁制令，提醒當天企圖進行「機場交通壓力測試」者切勿以身試法。香港鐵路則從七日上午九時起縮減當天的機場快線服務，僅通香港站和機場站。

示威者今擬再度測試機場交通

港鐵六日下午五時十五分也公告，太子站暫時關閉。起因為港警上月卅一日進太子站以警棍、胡椒噴霧無差別攻擊乘客事件，傳言港鐵原預計六日晚間七時卅分清除相關閉路電視錄影片段，示威者擔心真相就此石沉大海，上午紛紛到站要求交出影像。雖然午後終於獲得港鐵的三年保存承諾，仍有示威者在關站後移師旺角警署外包圍抗議，之後扔磚、阻路縱火，破壞太子站、旺角站設備，旺角站被迫關閉。晚間九點港警開始施放多發布袋彈及催淚彈進行驅散。

  • 六日早上，九龍塘牛津道則見逾半公里人鏈瑪利諾修院學校等周邊學校的年輕學子攜手要求政府回應「五大訴求」。（美聯社）

    六日早上，九龍塘牛津道則見逾半公里人鏈瑪利諾修院學校等周邊學校的年輕學子攜手要求政府回應「五大訴求」。（美聯社）

  • 示威者晚間還在旺角區道路上縱火。（路透）

    示威者晚間還在旺角區道路上縱火。（路透）

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