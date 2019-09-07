光撤法不夠 反送中擴大戰場

2019-09-07

堅持5大訴求 今明都有活動

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港特首林鄭月娥四日終於宣布撤回《逃犯條例》修訂草案，但伸出「半根橄欖枝」未滿足另四大訴求，部分示威者表明「不收貨」，除了九龍塘地區周邊學校和中文大學六日分別串起人鏈，當晚還有「反濫捕．抗威權」晚會，加上七日第三度「機場交通壓力測試」及八日籲請美國國會立法的「香港人權及民主法案集會」，在在顯示五大訴求寸土不讓的決心。

學界擬升級行動 佔領經濟要地

除了香港校園二日開學日啟動的罷課行動持續，位於九龍半島西部的九龍塘牛津道，六日上午出現逾半公里人鏈，組成者為周邊校園的學生逾兩百人，要求政府回應「五大訴求」。中大人鏈則在校本部中央的百萬大道展開，約有四百人響應。浸會大學學生會會長方仲賢表示，若政府未在十三日以前回應另四項訴求，學界可能把行動升級，佔領港府眼中的香港經濟命脈要地。

六日晚間在遮打花園舉行「反濫捕．抗威權」集會，則由社會及政治組織從業員工會號召，抗議警方執法過當，逾兩千人響應，港版四公尺高「民主女神」像亦現身聲援。

鑑於上月廿四日「和你塞」與本月一日「再有塞」行動皆陣仗驚人，港警六日針對隔天的「繼續和你塞」行動召開記者會，重申整個機場皆適用法院禁制令，提醒當天企圖進行「機場交通壓力測試」者切勿以身試法。香港鐵路則從七日上午九時起縮減當天的機場快線服務，僅通香港站和機場站。

示威者今擬再度測試機場交通

港鐵六日下午五時十五分也公告，太子站暫時關閉。起因為港警上月卅一日進太子站以警棍、胡椒噴霧無差別攻擊乘客事件，傳言港鐵原預計六日晚間七時卅分清除相關閉路電視錄影片段，示威者擔心真相就此石沉大海，上午紛紛到站要求交出影像。雖然午後終於獲得港鐵的三年保存承諾，仍有示威者在關站後移師旺角警署外包圍抗議，之後扔磚、阻路縱火，破壞太子站、旺角站設備，旺角站被迫關閉。晚間九點港警開始施放多發布袋彈及催淚彈進行驅散。

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