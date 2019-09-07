港女大生赴澳尋支持 過境遭扣查

2019-09-07

〔編譯陳正健／綜合報導〕港媒報導，協助港人赴德國升學的「德國學術交流中心」（DAAD）已於六月底關閉駐港辦事處，計畫留德的港生質疑，這背後可能涉及政治壓力。此外，香港浸會大學學生會外務副會長梁兆玉則在入境澳洲時，遭邊境人員扣查半小時，可能也與政治壓力有關。

《香港01》報導，記者發現DAAD香港官網已關閉，撥打熱線亦無人接聽。DAAD德國總部回應，基於架構重整、資源有限及「港人到德國留學的興趣有限」等原因，已於六月三十日關閉駐港辦事處。

政治力？ 德升學交流中心關閉

然而，有香港海外升學服務機構指出，德國部分公立大學免學費，對留學生有一定吸引力，仍有不少學生致電詢問留德相關事宜。有計畫留德的港生質疑，此事可能與德國當局先前為港人提供政治庇護有關。在二○一六年旺角暴動案後，香港本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東升出走海外。今年五月，兩人向外媒證實，已於去年五月獲德國政治庇護。

另外，澳洲廣播公司（ABC）報導，香港浸會大學學生會外務副會長梁兆玉日前入境墨爾本機場時，遭兩名澳洲邊境部隊人員單獨帶走盤問，稱香港發生暴亂，質問其訪澳動機，要求手機解鎖，查看照片及社群網站。梁兆玉認為澳洲執法部門對「反送中」有政治立場，因而將她扣查。

梁兆玉此行與「香港大專學界國際事務代表團」兩名代表，赴坎培拉與澳洲議員會面，尋求國際社會對「反送中」的支持，未來計畫前往聯合國、美國、英國、德國及台灣等地進行遊說。

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