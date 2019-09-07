英專家促修化武公約 限制催淚彈

2019-09-07

〔編譯陳正健／綜合報導〕在香港警方頻頻對示威者使用催淚彈、胡椒噴霧等化學物之際，英國化武專家卡賽塔（Dan Kaszeta）近日於《自然》（Nature）期刊撰文，警告催淚彈及胡椒噴霧內含化學物對人構成危害，呼籲修訂一九九七年聯合國《禁止化學武器公約》（CWC），限制鎮暴化學物之使用。

卡賽塔寫道，過去幾個月來，香港、巴黎、加薩走廊及美墨邊境執法當局，使用催淚彈及胡椒噴霧等鎮暴化學物，以驅散示威或阻止抗爭。理論上，示威者對這些化學物的暴露應是極少的，幾分鐘內他們就會逃散避開，但這些化學物的民間及軍事應用界線模糊，使用規則令人困惑。

文章提及，催淚彈的主要化學物為「CS催淚性毒氣」（CS gas），胡椒噴霧則為「辣椒油樹脂」（OC）。這些化學物的影響因人而異，程度小則紅腫、大至永久性傷害或致死。人們經常暴露於危險程度，當局也可能錯估使用劑量，受傷、殘疾或行動受限的人士更可能無法逃開。在街頭使用它們時未考量這些變因。

二○一六年，關心人權醫生組織（PHR）曾檢視卅一份研究，確認有五一三一人受到鎮暴化學物所傷，其中有兩人死亡、一人暴露於「CS催淚性毒氣」引發呼吸問題、一人遭催淚彈擊中頭部，七十人（佔一．七％）出現失明等永久性傷害。

卡賽塔指出，「CS催淚性毒氣」煙霧可能飄錯方向，影響無辜的人。無人知道上述兩種化學物對患有氣喘、肺氣腫及需要氧氣療法的人有多致命，相關研究文獻模糊不清，對孩童、孕婦及老人影響的研究更是貧乏。

他表示，CWC明確允許國內法下的鎮暴化學物使用，但無針對使用情況的報告機制，建議修訂CWC，聯合國十一月會議應將此列為議程。

香港警方頻頻對示威者使用催淚彈 。（法新社檔案照）

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