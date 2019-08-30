敵對政黨組閣 義倒閣危機暫除

2019-08-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）廿九日授權前總理孔蒂（Giuseppe Conte），帶領兩大敵對政黨︱反建制的「五星運動」（5SM）黨及中間左派的「民主黨」（PD）籌組新政府，暫時緩解近期的倒閣危機，但差異甚大的兩黨合作仍有變數。

義大利此次倒閣危機始於本月八日。原與五星運動組閣的極右民粹「聯盟黨」（LN）（原名北方聯盟黨）主席薩維尼（Matteo Salvini），宣布退出執政聯盟，要求提前舉行大選，隨後孔蒂於廿日請辭總理，迫使馬塔雷拉與所有主要政黨諮商，設法解決這場政治危機。

兩黨保證為國尋求共同點

經幾協商之後，政綱南轅北轍的五星運動與民主黨於廿八日同意，將共同組閣直到二○二三年下屆選舉，並由法律學者出身的無黨派人士孔蒂續任總理，但仍須就共同政綱和內閣人事達成共識。五星運動黨黨魁迪馬奧（Luigi Di Maio）及民主黨黨魁進格雷迪（Nicola Zingaretti）都保證為國尋求共同點。孔蒂廿九日宣告，義大利將化危機為轉機，建立一個更公平、更有競爭力、更團結與包容的國家。

相較之下，薩維尼則失去坐上總理大位的機會，他原任副總理兼內政部長，有「小墨索里尼」之稱，本挾著聯盟黨民調居冠的優勢，自信倒閣後將贏得提前大選，組成義國自二戰後最右傾的政府。薩維尼主張義大利優先，高舉反歐盟大旗，威脅要違抗歐盟的預算規定，推動強硬的移民立場，他與迪馬奧在法國︱義大利跨國高鐵案等政策上對立。

義股市開紅盤 但仍有變數

對此，義國金融市場開出慶祝行情，市場預期孔蒂將組成遵守財政紀律的新政府，避免與歐盟衝突。然而，義國新政府籌組仍有變數。迪馬奧指稱，與民主黨的合作仍須由黨員網路投票通過，倘若多數黨員反對兩黨協議，將會退出組閣。分析家則警告，五星運動執政以來，從未與中間左派及傳統政黨合作，其聯合內閣可能快速崩解。

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