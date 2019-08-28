降門檻收中生 澳洲大學財務曝險

2019-08-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕澳洲智庫「獨立研究中心（CIS）」最近公布報告指出，澳洲大學正進行「數十億元的賭注（multibillion-dollar gamble）」，在收益上過度依賴中國留學生，面臨高度財務風險。此外，澳洲多所頂尖大學也被控採用「後門入學計畫」，降低對海外留學生英文程度的要求標準。

CIS報告作者、雪梨大學社會學者巴布恩斯（Salvatore Babones）發現，澳洲國立大學、墨爾本大學、新南威爾斯大學、雪梨大學、雪梨科技大學、阿德雷得大學、昆士蘭大學等七所「大到不能倒」的學府，對中國留學生束脩的依賴遠超過國際標準，佔其總收益的十三至二十三％之間。

報告顯示，二○一七年，中國留學生佔澳洲所有學生的十一％，美國與英國學生則佔約二％與六％。光是一七年，雪梨大學的中國留學生註冊就產生五億澳幣（約一○八億台幣）收益，佔該校總收入的五分之一；澳洲多所頂尖大學高度依賴中國市場，一旦中國留學生人數減少，恐置納稅人於風險之中。

紐卡索大學校長澤林斯基（Alex Zelinsky）坦言，由於聯邦資金減少，澳洲大學被迫依賴國際學生，「以達到收支平衡」。格拉坦研究所高教計畫主任諾頓（Andrew Norton）則指出，澳洲大學冒著「計算過的風險」，明知中國留學生不可能永遠成長，卻難抵高額利潤的誘惑。

報告也揭露，澳洲多所大學為維持收益，特別為英文測驗「雅思（IELTS）」成績不及格的國際學生大開方便之門，透過昂貴的預備課程，抑或降低入學門檻，保證他們可以順利入學。例如，雪梨大學入學的雅思成績標準是六．五或七級分，但該校先修班泰勒學院（Taylors College）預備課程只要求五級分。

巴布恩斯表示，他的中國學生有時無法理解他給的寫作課業指示。中國留學生普遍在英文口語表達上有困難，經常難以與他們進行個別指導討論。一旦中國在經濟遭遇困難時加緊控管，將對澳洲大學的收入構成重大風險，收益劇減可能迫使政府必須提供緊急援助。

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