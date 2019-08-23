反送中92罷課2週 逼港府回應

2019-08-23

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港因反對修訂「逃犯條例」而掀起「反送中」抗爭，十一所大專院校廿二日宣布，將從九月二日開始，發動為期兩週的罷課行動，九月十三日晚間八時為最後期限，屆時港府若不回應抗爭五大訴求，將考慮行動升級，包括無限期延長罷課，同時發起罷工、罷課、罷市等「三罷」。這項行動也獲得中學生響應。

11校罷課不罷學 中學生響應

參與罷課行動的，包括香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、浸會大學、城市大學、嶺南大學、教育大學、演藝學院等公立院校，以及私立的恒生、樹仁大學。港大學生會署理會長黃程鋒表示，九月二日下午將在中大百萬大道集會，展開「罷課不罷學」行動，初訂為期兩週，正與日前發起罷課的中學生團體聯繫，邀請參與罷課行動。

學生會表示，特首林鄭月娥日前提出建構對話平台只是敷衍了事，港府最佳對話方式就是正面、直接回應五大訴求，這些訴求是原則，沒有妥協空間。至於外傳浸大、教大校長獲邀籌備對話平台，兩校學生會長均表示，他們不能代表學生和教職員。城大、科大、恒生大學和樹仁大學均表示，不會處分罷課學生；港大將視實際情況再回應。中大學生會長表示，校方未明確反對，將持續溝通。

廿二日下午，也有三千名中學生參加在中環愛丁堡廣場舉行的反送中集會。與會學生表示，將響應下月二日的罷課號召。

政治覺醒 鍵盤戰士擬從政

反送中抗爭激發香港年輕人政治覺醒，香港媒體報導，一批多半在網路上為抗爭行動出謀劃策的「連登」（LIHKG）論壇、加密通訊應用程式Telegram用戶，有意投入十一月的區議會選舉，填補民主派未角逐的「白區」，以免建制派自動當選。這批「鍵盤戰士」、「連登仔」為數約二、三十人，都是政治素人，近一個月來積極討論組成「自由系」平台，將延續反送中運動「無大台」（無統一領導、指揮中心）風格，選戰將各自行動，但會「互助互惠」，為彼此跨區宣傳。

本屆區議會選舉共四五二個選區，根據「反自動當選運動」臉書專頁公佈的資料，至廿二日為止，尚有六個選區因無人挑戰，可能由建制派自動當選。

另一方面，匯豐銀行、渣打銀行和東亞銀行廿二日也罕見地在報章刊登全版廣告，表達反對暴力、呼籲和平解決爭議、守護香港法治。匯豐在廣告中說，希望和平、繁榮穩定的香港繼續發展，「為中國經濟的未來作出貢獻」；渣打聲稱，「支持特區政府有效維持社會秩序和安全」。

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