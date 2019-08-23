中國抹黑反送中 社群撒幣買粉絲

2019-08-23

〔編譯管淑平／綜合報導〕兩大社群媒體「臉書」和「推特」日前宣布封鎖大批散佈謠言抹黑香港「反送中」抗爭的中國網軍帳號，使中國在國內外發動的社群媒體宣傳戰再次受到外界關注。自由亞洲電台（RFA）調查報導，中國國家通訊社「中國新聞社」（中新社）以二五○多萬人民幣（約一一二三萬台幣）的代價，招聘網路科技公司協助其臉書和推特粉絲頁在半年內增加「粉絲」一二五萬，亦即每個「粉絲」平均要價人民幣二元（約台幣九元），但此舉是否能夠有效推廣訊息，顯然大有疑問。

北京宣傳機器在全球大打輿論戰，試圖影響國際社會對香港民主抗爭的看法。新華社、人民日報等官媒近年積極在當局封殺的臉書、推特等社媒開設帳號、大買廣告和贊助文章，扮演北京對全球網友宣傳官方觀點的重要傳聲筒，尤其是針對北京遭到國際批評的議題。

RFA報導，在中新社、中新網推特帳號推廣採購專案及臉書帳號推廣標書公告中，中新社分別以近一二五萬及約一二一萬人民幣為代價，要求兩家公司協助其增加推特粉絲五十八萬，及臉書粉絲六十七萬。

官方發動的宣傳戰，也包括資訊向來受到嚴密審查的中國網友「翻牆」，到國外與反送中支持者大打口水戰；北京也放行特定人士在西方社媒釋放附和官方立場的言論。粉絲跟進中國名人轉發官媒訊息，宣揚「愛國愛港」，也獲得官媒認可。

研究網路政策的香港中文大學教授徐洛文認為，「這些造謠行動不一定是要使人們真的相信這些謠言…更在於使有些人、尤其是海外中國人，不確定要相信什麼，開始懷疑自己的認知」，「中國媒體散播假資訊不是要提供對立立場觀點，而是在大規模的全球場域混淆視聽」。

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