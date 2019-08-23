中國誘捕？ 英駐港職員被控嫖妓

2019-08-23

鄭文傑家屬：公道自在人心

〔編譯茅毅／綜合報導〕中共黨媒《環球時報》廿二日報導，被中國廣東深圳警方行政拘留十五日的英國駐香港總領事館雇員鄭文傑（Simon Cheng），係因違反中國「治安管理處罰法」第六十六條有關嫖妓的規定而被拘。鄭的家人對香港媒體表示，不會就報導做任何回應，「公道自在人心」。據報導，「賣淫嫖娼」是近年來中國官方拘留、誘捕異議人士和自由派「公共知識份子」（公知）時常出現的罪名，是否屬實則難以得知。

深圳「羅湖區」警方聲稱，廿八歲的鄭文傑違反前述法規，即賣淫、嫖娼者，處十日以上、十五日以下拘留，可併處五千人民幣以下罰款。情節較輕者，處五日以下拘留或五百人民幣以下罰款。在公共場所拉客召妓者，處五日以下拘留或五百人民幣以下罰款。針對外界質疑，鄭文傑遭拘留後，為何警方沒有告知其家屬，當地警方宣稱，此乃鄭「本人提出請求」。

鄭文傑此前赴深圳出席商務會議，八日晚間在深圳搭高鐵返港，在告知女友「我正在過境」後就失聯。中國外交部廿一日首次證實鄭被處以行政拘留十五日，同時堅稱鄭是香港公民，因此本案為「中國內政問題」，而非外交問題。環時總編輯胡錫進廿一日晚間隨即以筆名「單仁平」撰文強調，此事「哪有英國置喙的空間」，「想把事件與當前香港局勢扯到一起，這種心態就是畸形的」。胡還寫道，英國外交部就此事發聲明，不過是「存心刷倫敦的存在感」。

胡錫進前述文章還辯稱，行政拘留十五天，「肯定是個小案子」，本來就無須經過檢方及法院，公安部門即可逕行依治安管理處罰法裁罰。中國公安在通報案情上的速度，「跟不上輿論的追問」，因此「很容易被扣上疑犯失蹤的帽子」。該文章還強調，本案和香港「反送中」抗爭無關，「是他自己去深圳的」，「沒有人把他送過去」。之後胡錫進又在推特發文，稱公安想減輕對鄭文傑名譽的傷害，但「英國外交部官員和傳播媒體毀了他」。

香港政府保安局廿二日晚間對此表示，按中、港「相互通報機制」，僅兩地居民被採取刑事強制措施、被提起刑事檢控或非正常死亡下，才會通報，行政拘留則不在此範圍內。此外，鄭的家人廿一日曾聲明，其律師連續幾天在中國各拘留所遍尋不著鄭，羅湖區拘留所人員雖一度答覆鄭被關押在該處，但之後又稱「電腦查不到」。英國外交部已聲明，極度關注本案，將盡力協助家屬。

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