德州槍擊案╱大兵拔槍救童 怕被警誤認凶手

與另一男子各救下三童
〔編譯張沛元／綜合報導〕當一名「孤狼」槍手三日近午在美國德州大城艾爾帕索的沃爾瑪賣場逞凶時，多達三千名為返校開學預作準備的消費者，絕大多數不知道大難即將臨頭，還將槍聲誤認為是商場施工；就連事後被譽為英雄的阿兵哥歐克里（Glendon Oakley），一開始也對槍擊案警告半信半疑。
派駐德州布利斯堡的廿二歲陸軍自動化特種兵歐克里，當時正在西耶羅維斯塔購物中心的一家運動用品店，突然一名幼童衝入店內，高喊有槍手正在附近的沃爾瑪賣場行凶。歐克里說，他和店內收銀員互看一眼，心想這是個小孩耶，他說的話能信嗎？但當歐克里一出店門，來到另一家運動用品店時，就聽到迴盪在整座購物中心的槍聲，他立刻掏出依照德州隱蔽持武法而隨身攜帶的手槍。歐克里說，根據他所受的訓練，遇到這種情況就掏槍、找掩護，然後思考接下來該怎麼做。
在歐克里設法離開購物中心前往停車場的途中，他看到「一大群」到處亂跑、沒有家長同行的小孩，有些孩子還嚇哭了，總數約十三人。歐克里盡可能多拉幾個孩子逃命，但最後也只能帶走三人，另有一名男子也救了三個孩子。歐克里說，他當時一心只想保護小孩，沒怎麼擔心自己，只顧著低頭快跑。但當非裔的歐克里帶著孩子們來到停車場時，卻又面臨另一個難題︱歐克里擔心自己被警方誤認為是槍手，只好退出彈匣證明他一彈未發，甚至拿出手機錄影蒐證。
歐克里事後在商場外受訪時全身顫抖，他說雖然受過訓練，但槍擊案還是把他「嚇得半死」。歐克里說，他聽說有四名兒童喪命，「我希望我當初能多帶幾個孩子離開，我希望那些逃命的人能停下腳步（幫忙救小孩）」，與老公在沃爾瑪超市購物的朗恩（Kianna Long）則說，他們與至少五十人、甚至多達上百人，依照店員指示，躲入該店後方的貨櫃避難，店員叫他們躲到最後面的貨櫃，以防槍手逞凶。
三個孩子的母親 肉身護嬰喪命
此外，這起悲劇也傳出母親以肉身保護嬰兒而喪命的感人故事。一名三個孩子的母親安瓊鐸（Jordan Anchondo），當時正在沃爾瑪賣場為子女採買開學用品；醫護人員研判，安瓊鐸在案發當時很可能試圖保護手上抱著的兩個月大兒子，她被子彈擊中時，跌落在嬰兒身上，嬰兒因骨折正在艾爾帕索大學醫學中心接受治療。
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廿一歲的美國白人男子庫魯休斯三日在德州艾爾帕索的沃爾瑪賣場大開殺戒，現場監視器清楚錄下他持槍入內的身影。（法新社）
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當時在沃爾瑪逛街的休假阿兵哥歐克里，在槍擊案發生時，救援與家長走失的兒童，被譽為英雄。（取自網路）