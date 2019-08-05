德州槍擊案╱大兵拔槍救童 怕被警誤認凶手

2019-08-05

與另一男子各救下三童

〔編譯張沛元／綜合報導〕當一名「孤狼」槍手三日近午在美國德州大城艾爾帕索的沃爾瑪賣場逞凶時，多達三千名為返校開學預作準備的消費者，絕大多數不知道大難即將臨頭，還將槍聲誤認為是商場施工；就連事後被譽為英雄的阿兵哥歐克里（Glendon Oakley），一開始也對槍擊案警告半信半疑。

派駐德州布利斯堡的廿二歲陸軍自動化特種兵歐克里，當時正在西耶羅維斯塔購物中心的一家運動用品店，突然一名幼童衝入店內，高喊有槍手正在附近的沃爾瑪賣場行凶。歐克里說，他和店內收銀員互看一眼，心想這是個小孩耶，他說的話能信嗎？但當歐克里一出店門，來到另一家運動用品店時，就聽到迴盪在整座購物中心的槍聲，他立刻掏出依照德州隱蔽持武法而隨身攜帶的手槍。歐克里說，根據他所受的訓練，遇到這種情況就掏槍、找掩護，然後思考接下來該怎麼做。

在歐克里設法離開購物中心前往停車場的途中，他看到「一大群」到處亂跑、沒有家長同行的小孩，有些孩子還嚇哭了，總數約十三人。歐克里盡可能多拉幾個孩子逃命，但最後也只能帶走三人，另有一名男子也救了三個孩子。歐克里說，他當時一心只想保護小孩，沒怎麼擔心自己，只顧著低頭快跑。但當非裔的歐克里帶著孩子們來到停車場時，卻又面臨另一個難題︱歐克里擔心自己被警方誤認為是槍手，只好退出彈匣證明他一彈未發，甚至拿出手機錄影蒐證。

歐克里事後在商場外受訪時全身顫抖，他說雖然受過訓練，但槍擊案還是把他「嚇得半死」。歐克里說，他聽說有四名兒童喪命，「我希望我當初能多帶幾個孩子離開，我希望那些逃命的人能停下腳步（幫忙救小孩）」，與老公在沃爾瑪超市購物的朗恩（Kianna Long）則說，他們與至少五十人、甚至多達上百人，依照店員指示，躲入該店後方的貨櫃避難，店員叫他們躲到最後面的貨櫃，以防槍手逞凶。

三個孩子的母親 肉身護嬰喪命

此外，這起悲劇也傳出母親以肉身保護嬰兒而喪命的感人故事。一名三個孩子的母親安瓊鐸（Jordan Anchondo），當時正在沃爾瑪賣場為子女採買開學用品；醫護人員研判，安瓊鐸在案發當時很可能試圖保護手上抱著的兩個月大兒子，她被子彈擊中時，跌落在嬰兒身上，嬰兒因骨折正在艾爾帕索大學醫學中心接受治療。

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