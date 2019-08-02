輸到脫褲 中國冰球員海扁香港隊

2019-08-02

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國「第二屆全國青年運動會」冰球賽七月廿八日在中國河北省承德市開打，八月一日卻傳出中國球員前一天輸了球，就在場上圍毆香港球員的駭人影像，裁判當時還袖手旁觀了好一會兒，才出面分開兩方，讓香港隊教練不僅以「犯規、骯髒、無體育精神」等字眼評價對方，更感嘆在中國不可能「打一場乾淨的比賽」。

二青運冰球賽為期十一天，計有卅三支隊伍、九百餘名冰球運動員參賽。根據網路影片，香港隊上月卅一日著白衣出戰中國國際文化傳播中心旗下紅球衣的崑崙鴻星冰球俱樂部萬科龍隊，最後一局以十一比二大幅領先時，來自深圳的對方，竟然七人重拳圍毆五人，場上多名裁判還讓他們打了至少十五秒才開始分開雙方。

若非採奧運賽制，鬥毆一般為冰球比賽不成文的潛規則，裁判也允許，但參與鬥毆的球員事後往往會被判罰，更禁止全隊鬥毆。

中國冰球協會宣傳部面對香港媒體「香港○一」詢問時，聲稱相關情況已處理，並於賽場公布，稱是「比賽中的衝撞」而非「毆打事件」，但拒絕進一步說明處置結果。香港冰球協會一日在臉書說明了「不愉快事件」後續，因中國「積極認真處理」，全案已解決，除了取消對方三名犯規球員未來一年的參賽資格，也保證不再有此類情事發生。但有香港民眾直斥「窩囊」。

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