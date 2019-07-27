首位單身英相 小24歲女友將同住唐寧街

2019-07-27

〔編譯張沛元／綜合報導〕行事獨特的英國首相強森日前走馬上任，據信是英國歷來首位上台時沒有配偶陪伴身旁的首相；而小他廿四歲、過去鮮少曝光的小女友席孟茲（Carrie Symonds ），也因男友高升而成為眾所矚目的焦點。據了解，席孟茲將隨老男友入住首相官邸，以及可能會以枕邊人身分遊說政策。

記憶所及，從來沒有哪位英國首相就任時，陪伴在側的不是配偶，而是無婚姻關係的伴侶。據信席孟茲是導致強森與結縭多年的妻子魏勒婚姻破裂的小三；強森與魏勒在近一年前的去年九月分手，展開離婚程序，但強森與席孟茲迄今已交往十八個月。此外，技術上來說，強森與魏勒的婚姻關係仍在，因此席孟茲無法如其他首相配偶般，在強森就職後，陪同強森踏入唐寧街十號大門；即使如此，英國八卦報太陽報說，席孟茲仍將隨強森入住首相官邸。

儘管席孟茲跟美國第一夫人梅蘭妮亞一樣，都比身邊的男人年輕廿四歲，但英國對首相配偶應扮演何種角色，並無如美國第一夫人般有明確界定。倫敦政經學院公共事務研究所主任崔佛斯表示，英國首相配偶的職責，往往因人而異；例如，前工黨首相布雷爾的妻子雪莉就專注於個人事業，在老公成為首相後，仍持續擔任律師，不太甩布雷爾的工作；但甫卸任的保守黨首相梅伊的夫婿菲利浦就很挺老婆，盡職扮演支持妻子的低調後盾。

至於身為英國獨立報創辦人之一的女兒、廿九歲就當上保守黨公關主任、在保守黨黨魁之爭中協助打理強森門面的席孟茲，被視為是優秀的政治溝通者，應該會憑藉首相女友身分，在氣候危機與動物福祉等議題上吹枕邊風。英國LBC廣播電台主持人與政治評論員戴爾說，席孟茲會影響政策，特別是環保政策；強森稍早在黨魁選舉中大談氣候變遷，應該就是出自女友的手筆。

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