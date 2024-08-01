退休4年被查！前中國石油董座王宜林遭開除黨籍

中石油前董事長王宜林1日被開除中共黨籍。（圖擷自微博）

2024/08/01 10:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界第5大企業「中國石油天然氣集團」（CNPC，下稱中石油）前董事長王宜林1日被開除中共黨籍，通報指他不重視「家風」，對配偶管教失當，縱容並默許親屬利用其職權和職務影響力謀取私利。

據《央視新聞》報導，經中共中央批准，中央紀委國家監委今年2月對王宜林嚴重違紀違法問題，進行立案審查調查。

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1日的通報指出，王宜林長期結交政治騙子並被其利用，對抗組織審查；罔顧中共中央8項規定，多次接受私營企業安排的旅遊，違規收受禮金；違背組織原則，在組織談話函詢時不如實說明，在員工錄用過程中為他人謀取利益；廉潔底線失守，縱容、默許親屬利用其職權和職務影響力謀取私利；不重視家風，對配偶失管失教；將公權力當作謀取私利的工具，利用職務便利為他人在職務調整、計畫承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受鉅額財物。

通報還指，王宜林嚴重違反中共政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經中央紀委常委會會議報請中共中央批准，決定給予王宜林開除黨籍處分；取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，王宜林生於1956年9月，曾在新疆工作多年，長期在中國能源體系任職。王宜林歷任新疆石油管理局勘探開發研究院副院長、院長；新疆石油管理局副局長兼勘探總地質師、黨委副書記；中國石油天然氣集團公司新疆油田分公司總經理、黨委書記等職。

2011年，王宜林離開中石油，空降中國海洋石油總公司（中海油）擔任董事長、黨組書記；2015年，王宜林回任中石油黨組書記、董事長，直至2020年1月屆齡退休。

卸任1年後，2021年1月，王宜林被聘任為中國長江三峽集團有限公司外部董事。

今年2月2日，中共官宣王宜林被查，退休4年後仍難逃落馬。與王宜林在董事長任內同期的中石油前副總經理徐文榮，去年6月被查落馬後，1月6日遭中共開除黨籍；1月8日，遼寧省檢察院以涉嫌受賄罪對徐文榮做出逮捕決定。

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