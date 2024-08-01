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哈瑪斯領袖死亡 伊朗：未經美國授權不可能發生暗殺

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼強調，如果這件哈尼耶之死沒有美國授權及支持，就不可能會發生。（路透）

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼強調，如果這件哈尼耶之死沒有美國授權及支持，就不可能會發生。（路透）

2024/08/01 10:29

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）政治局主席哈尼耶（Ismail Haniyeh）7月31日傳出在伊朗首都德黑蘭遭遇空襲身亡，哈瑪斯指控以色列是幕後黑手。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月31日表示，美國並沒有參與暗殺哈尼耶的行動，對此也不知情。不過伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）強調，如果這件事沒有美國授權及支持，就不可能會發生。

根據《CNN》報導，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼31日在聯合國安理會發言指出，美國作為以色列的戰略盟友，以及以色列政權的主要支持者，在這起可怕罪行所需承擔的責任不容被忽視。伊拉瓦尼也將炮口對準美國，聲稱哈尼耶之死若沒有美國授權與情報支持，就根本不可能發生。

由於哈尼耶遇害前夕，剛參加完伊朗新總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）的就職典禮，伊拉瓦尼認為，以色列此舉是為了追求其「政治目標」，目的在破壞伊朗新政府上任的第一天，伊朗政府優先考慮加強該地區的和平與穩定，並加強與國際社會的合作和建設性接觸。

7月31日稍早，美國駐聯合國特別政治事務副代表伍德（Robert Wood）表示，美國並沒有參與哈尼耶死亡一事，美國也沒有證實哈瑪斯有關哈尼耶死亡的說法。

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