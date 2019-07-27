中國反恐 自誇5年逮1.3萬新疆人

2019-07-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國屢屢出言自清並無打壓新疆維吾爾族，近日更在《新時代的中國國防》白皮書中辯稱，二○一四年後，已在新疆殲滅近一千六百個恐怖組織、逮捕近一萬三千名恐怖份子。「世界維吾爾代表大會」痛批此舉旨在規避國際壓力，呼籲各國繼續施壓。

中國國務院繼廿一日發布《新疆的若干歷史問題》白皮書，被指竄改新疆歷史與文化後，又在廿四日發布的國防白皮書中表明，為協助新疆自治政府打擊恐怖主義，武警部隊五年來在當地進行武裝巡邏和守衛，處置危害國家政治安全和社會秩序的隱患，成功破獲一五八八個恐怖組織、逮捕一二九九五人，為建設「平安中國」做出重大貢獻。

對此，總部設在德國慕尼黑的「世界維吾爾代表大會」發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）向「自由亞洲電台」表示，中國此舉除了向世界高度炫耀其軍事實力外，更是出於「去極端宗教」和「反恐」的需要，「我認為中國的目的是以反恐之名，為建立『再教育營』進行辯解，企圖緩解國際社會的外交壓力」。他直言，中國羅織維族人的罪名，卻不准其自行委託律師，顯示這只是鎮壓維族人的政治手段。

自由亞洲電台採訪新疆伊犁巴河縣的哈薩克族牧民巴扎爾，他表示當地的哈薩克族信仰很薄弱，九成不祈禱、幾乎不上清真寺，卻也被送入再教育營，顯示政府所說的「反恐」理由，純粹是藉口。

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