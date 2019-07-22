華人一家親 中國藉統戰滲透新加坡

2019-07-22

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕華府智庫「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）十六日發表《中共在新加坡政治影響力運作的初步調查》研究報告，指出中國政府透過商會、文化組織、宗鄉會館、媒體等途徑，引導新加坡社會輿論和政策走向，擴大政治影響力，其「根本目的」在於強加新加坡華人「中國人的身分」，以便讓中國利益與新加坡政策更緊密地保持一致。

刻意混淆中國人與海外華人界線

撰寫該報告的旅美台灣學者、「全球台灣研究中心」主任蕭良其（Russell Hsiao），揭露北京當局透過影響新加坡商人取得合約、許可證、貸款等手段向其施壓，形塑新加坡商會成為中共間接進行政治遊說的渠道；中共統戰組織也會透過舉辦海外華僑聚會，安排新加坡華人訪問祖籍村莊，鼓勵他們尋根，強加新加坡華人「中國人的身分」。

新加坡人口約五八○萬，其中逾七十六％為華人。報告指出，中國透過故意混淆「中國人」與「海外華人」之間的界線遂行統戰，隨著美中貿易角力白熱化，新加坡正面臨立場選擇上的壓力。由於年輕世代對中共認同感不高，北京當局透過經濟誘因、培養文化親切感等手段施加影響。

報告還指出，新加坡向TVBS、中天、東森等「被視為親中」的媒體購買內容，新加坡播出的中文節目因而透過台灣，受到中共影響，但中文節目在星國人氣不高，年輕人並不感興趣，新加坡對媒體的控制也相對嚴格，限制中國施加影響力。

對此，中國駐新加坡大使館十九日透過「臉書」，譴責該份報告「內容荒誕」，聲稱「中新獨特的歷史文化淵源是推進兩國關係的天然優勢，卻被一些人當成了攻擊的口實」，相關說法「離間兩國人民的感情，阻礙兩國的正常交往」，強調中星交流合作是「體現友好國家關係」。

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