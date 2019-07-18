美150核彈存放歐洲 分五國六處

2019-07-18

「公開秘密」 北約報告意外揭露

〔編譯張沛元／綜合報導〕比利時媒體十六日踢爆，北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ，北約）一份評估北約核子嚇阻政策之未來的報告草稿，意外揭露美國約有一百五十枚B-61型重力核彈（gravity bomb，即空投式核彈）存放於比利時、德國、義大利、荷蘭與土耳其等五個歐洲北約會員國的六座軍事基地，證實此一長久以來的公開秘密；儘管該段文字在稍後的最終版報告中已遭刪除，但仍在歐洲各國引發軒然大波。

比利時晨報（De Morgen）報導，這段意外揭露美國核彈在歐洲存放地點的報告草稿內容如下：「這些炸彈儲存於六個基地︱比利時的克林恩布洛蓋爾（Kleine Brogel）空軍基地、德國的布榭爾空軍基地（Büchel）、義大利的阿維亞諾（Aviano）與吉地托雷（Ghedi-Torre）空軍基地、荷蘭的沃爾克爾（Volkel）以及土耳其的印吉利克（Incirlik）空軍基地」。該報告草稿並未提供上述資訊的消息來源，且該段文字在數月後的正式版報告中已遭刪除，改隱晦提及上述五個北約盟國擁有能夠攜帶核武的飛機。

比議員要求與政府辯論

這份引發爭議的文件，是加拿大參議員戴伊（Joseph Day）為「北大西洋議會」（NATO Parliamentary Assembly，北約成員國議會間組織）的防禦與安全委員會撰寫之報告，題為「新時代的核子嚇阻：現代化、武器管制與核子聯軍」。該報告草稿四月份便出爐，但最終版本直到上週才於網路公布。戴伊說，意外揭露美國核武存放地點的報告是初版，其內容直到今年十一月以前送至北大西洋議會前都可能修改，而且報告中使用的所有資訊，都有公開的來源。

但不少歐洲國家媒體仍將這段報告草稿的內容，視為以白紙黑字證實美國核武存放於歐洲此一公開秘密，比利時綠黨的國會議員甚至要求與比國政府就此進行辯論，以阻絕欺瞞與偽善。但美國非營利組織「武器管制協會」的裁武與降低威脅政策部主任瑞伊夫說，美國在歐洲存放核武真的「不意外」。過去也曾有明確跡象顯示，美國將核武存放於歐洲，像是二○○九年時的美國駐德國大使在外交電文中表示，不知道這些核武還能在歐洲國家放多久。

美國在歐洲存放核武源自於冷戰期間的美國與蘇聯對抗，除了嚇阻蘇聯入侵西歐，也意在讓歐洲國家相信，無須自行發展核武。

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