微信內建黑名單 嚴審10億用戶傳圖

2019-07-17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「南華早報」十六日報導，加拿大多倫多大學「公民實驗室」（Citizen Lab）十五日發布最新研究，進一步揭露中國即時通訊軟體「微信」（WeChat）嚴密的內容審查機制—用戶傳送的圖像檔案，會先與「黑名單」中的資料進行實時檢測，即使成功通過初步審查而送出，也會再透過兩種演算法進一步審查，一旦發現「違規」，就會被列入「黑名單」，此後只要再次傳送，就會被屏蔽。

微信每月活躍用戶超過十億人，每日訊息傳送量達四五○億條，並結合購物、訂票、交友等多元化功能，是中國最受歡迎的社群平台。公民實驗室發現，微信會建立「黑名單」圖像的「雜湊索引」（Hash index），當用戶在對話中傳送圖像時，就會自動進行圖像的雜湊值比對，一旦兩者相符，就會加以屏蔽，不相符才得以傳送給接收方。

圖像順利傳送 仍會追加審查

不過，即使該圖像已順利傳送，還是會被「追加」審查。微信會透過兩種演算法進行，一種是「光學字符識別」（Optical character Recognition），用以掃描圖像中是否包含敏感詞句；另一種則是檢測目標圖像與數據庫中「黑名單」圖像的相似程度。倘若前述兩種演算法之一發現「端倪」，該目標圖像的雜湊值就會被新增至「黑名單」，此後若再有用戶傳送特定圖像，就會被即時屏蔽。

研究還發現，微信的一對一聊天、群組聊天和朋友圈（Moments），分別有各自對應的「雜湊索引」，且群組聊天和朋友圈，比一對一聊天更容易受到審查。不過，只有在對話中至少一名用戶是在中國境內註冊帳號，才會進行圖像審查，亦即外國用戶不是審查優先目標。

群組和朋友圈 更易被審查

此外，研究還發現，最常受到審查的是「政府相關議題」，包括嘲笑中國司法系統的漫畫、諷刺國家主席習近平的圖像、「華為」相關事件、藝人范冰冰逃稅醜聞，甚至是美國二○一八年期中選舉等，其中有些還是由中共黨媒「環球時報」所發布。就連針對政策的中立性指涉，以及官方公告的截圖等，也會被視為敏感訊息。

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