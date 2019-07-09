何韻詩聯合國演說 批一國兩制名存實亡

2019-07-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港歌手何韻詩八日在瑞士日內瓦的聯合國人權理事會（ＵＮＨＲＣ）發表簡短演說，強調香港近來處境艱困，過著「火熱水深」的生活，六月十六日兩百萬人走上街頭的和平示威，卻招致警方動用橡膠子彈武力鎮壓，許多示威者被捕，且已有四人為反對「逃犯條例」（送中條例）修訂而「死諫」。何韻詩強調，香港自由正逐漸遭到侵蝕，非港人直選的香港特首已被北京當局操控，「一國兩制」幾已名存實亡，她呼籲人權理事會保護港人，將不尊重人權的中國除名！

何韻詩是在非政府組織（ＮＧＯ）「聯合國觀察」（UN Watch）和「人權基金會」（ＨＲＦ）邀請下，出席ＵＮＨＲＣ會議以英語發言。而何韻詩發言時，兩度遭中國外交官員打斷；該官員指控何的言論挑戰「一個中國」原則，違反聯合國憲章，試圖迫使大會停止她的演說，但未得逞。

呼籲人權理事會將中國除名

何韻詩五日從香港啟程飛往日內瓦。她說，演說時間雖短，對港人卻「何其重要」，因此她必將盡力。她在演說中譴責港府多年來對港人做出「虛假承諾」，引發六月至今反送中示威者的憤怒。她還提到專門出版和販售中國政治禁書的香港銅鑼灣書店股東及員工遭中國綁架案，直指港府的誠信已破產，至今未能實現立法會議員與特首全面直選的「真普選」。香港主權移交中國才二十二年，在聯合國登錄的「中英聯合聲明」已遭中方否認，特首及北京當局不計任何代價，摧毀香港的民主自由。

何韻詩呼籲，ＵＮＨＲＣ應召開緊急會議，捍衛香港人權。她還質疑，中國不尊重人權，ＵＮＨＲＣ是否應將中國除名？根據相關規定，ＵＮＨＲＣ應考量成員國在促進和保護人權上的貢獻，聯合國大會有權中止嚴重違反人權的國家擔任ＵＮＨＲＣ理事國的資格。

何韻詩開始演說後，中國代表就向ＵＮＨＲＣ副主席投訴，指稱香港特區是中國的一部分，何卻將香港與中國並列，要求副主席處理。不久，中方人員又指控何韻詩一再攻擊一國兩制，要求副主席促其勿使用侮辱性言詞，但大會仍繼續讓何韻詩發言。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法