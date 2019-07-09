群眾未衝撞防線 卻遭警毆打

2019-07-09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港九龍七日的「反送中」遊行再次上演警民衝突，部分示威民眾在遊行結束後，繼續佔據旺角一帶道路，警方近午夜時出動鎮暴部隊，在群眾並未衝撞防線的情況下，封鎖街道展開前後包夾，導致沒有防禦裝備的民眾遭警方毆打及壓制在地，甚至有大批香港和國外新聞記者遭警方推撞、喝斥，警方執法過當的問題，也再次成為矚目焦點。

民間自行發起的「九龍區大遊行」，吸引廿三萬港人再次上街。在大會宣布活動於下午六時結束後，部分示威者仍在廣東道集結，並持續循著梳士巴利道往彌敦道，再向佐敦、旺角地區推進，沿途高喊「撤回惡法」等口號。示威者強調，絕非企圖佔領旺角或進行阻塞行動。

晚間十時後，示威者陸續聚集在彌敦道匯豐銀行外，卻有數百名持圓盾、長盾、警棍及配戴頭盔的員警，開始進駐彌敦道、亞皆老街交界處，築起人牆部署防線，警告示威者馬上離開，否則將動用「適當」武力驅散。據報導，由於群眾幾乎未攜帶頭盔、護目鏡等「前線」防禦裝備，僅能組成傘陣戒備，而且齊喊「一二、一二」慢慢撤退，並未刻意衝撞警方防線。

然而，約十一時，警方同時從彌敦道、山東街、花園街、豉油街等多條道路展開包圍，現場旋即陷入混亂。多人遭警方毆打至頭破血流，或因與員警發生口角而被壓制，原本打算離去者，也在警方圍困下進退不得。「立場新聞」及「明報」指出，部分員警並無任何識別證件，甚至挑釁提出質疑的民眾：「警察執勤不需要展示證件」，「有種出來單挑」！

警嗆議員滾蛋 逮捕6民眾

示威者八日凌晨零時許逐漸散去，僅剩近百名記者仍在現場，但一律被拒絕採訪。在場調解的公民黨立法會議員譚文豪更痛批：「這裡全是記者，推什麼推？」譚還指稱，部分前線員警「非常亢奮」，對他怒嗆「收皮」（滾蛋）。另一名立法會議員鄺俊宇也指稱，警方斥責「記者無特權，叫你退就退」，有如向記者宣戰。香港記者協會及攝影記者協會事後指出，在場記者均身穿「PRESS」（媒體）字樣反光背心，警方是妨害新聞自由。

警方凌晨發布聲明，指示威者無視警告才進行清場，連同遊行期間，共逮捕四男二女等六人，年齡介於廿至六十六歲，涉嫌襲擊員警、妨礙執法等。「香港眾志」秘書長黃之鋒怒斥警方行使之暴力，比起一日佔領立法會事件有過之而無不及。

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