反送中遍地開花 新界14日遊行

2019-07-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕在「反送中」運動從香港島轉往九龍、擴大為「遍地開花」策略後，反對「送中條例」的香港網友八日開始發起擠兌香港中國銀行（中銀香港）的計畫，持續施壓香港特首林鄭月娥回應撤回「逃犯條例」修訂、取消對六一二示威者「暴動」 定性等訴求。網友還發起十四日和二十一日在新界遊行，警方已許可十四日在沙田區的遊行，這將是反送中遊行首度在新界地區舉行，愈來愈靠近中國大陸。

由於港府拒絕完整回應民意，反對逃犯條例（送中條例）修法的抗爭行動，已擴大為要求進行民主改革，阻止香港民主再遭侵蝕，線上團體透過加密傳訊程式及網路聊天室號召，發起更多抗議行動。在網路上瘋傳的提議之一，是呼籲港人對中銀香港進行「壓力測試」，即集體前往提款。中銀香港的前身為中國國有銀行「中國銀行」香港分行，由十二家中國銀行的附屬銀行與機構重組合併而成，也是香港三家發行港幣的銀行之一。

知名避險基金經理人巴斯指稱，僅需四％至五％的港人擠兌銀行，即可摧毀香港金融體系。八日中銀香港股價下跌約一％。巴斯說，香港是「史上最大的金融定時炸彈之一」，反送中引發的政治危機，又正好發生在此，將使香港財政困境惡化。

此前，也有香港大學生推文呼籲港人到香港的中資銀行擠兌美元。他聲稱，推文後不到兩、三個小時，就有疑似中國網軍、網警或國安人員勒令他立即刪文。

在此同時，香港網友希望全香港十八個行政區，每週都有幾個區接力遊行，讓全港「遍地開花」。除廿八日外，七月的香港幾乎每週日都有反送中遊行，從港島延伸到九龍及新界，愈來愈接近中國廣東省。十四日的遊行是由社區關懷團體「沙田一隅」主辦，該團體召集人梁延豐估計，至少有一千人參與。

位於新界西貢區的將軍澳新市鎮，廿一日也將舉行遊行，除撤回逃犯條例、收回暴動定義、撤銷抗爭者控罪、追究警方權和解散立法會，並立即實行立法會、特首雙普選等五大訴求，還將呼籲港人「拒絕紅色媒體」與「守護新聞真相」。

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