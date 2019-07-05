為香港動怒 英外交部召見中國大使

2019-07-05

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）近日為香港問題，頻頻與中國隔空交戰，包括要求北京遵守《中英聯合聲明》、聲援「反送中」抗爭，呼籲港府勿將示威者破壞行為當作「鎮壓藉口」等，遭中國外交部及鷹派媒體強烈抨擊。中國駐英國大使劉曉明三日指控英國「干預內政」，隨即遭英國外交部召見。韓特四日再回應，強調英國譴責暴力，但若北京違反中英聯合聲明的相關承諾，必將面臨後果。

警告中國 違反聯合聲明「有後果」

正角逐保守黨黨魁、可能成為下任首相的韓特，先是在香港主權移交中國廿二週年前夕，促請北京信守中英聯合聲明，並於二日及三日警告中國，若不遵守聯合聲明將有「嚴重後果」。四日他接受英國廣播公司（BBC）訪問時，先表明立場指英國反對所有暴力，香港的暴力令支持民主者十分失望，但話鋒隨即回到中英聯合聲明，強調香港對英國而言是「嚴肅議題」，要求中方遵守承諾，否則將面臨後果。

不過，韓特並未說明「後果」為何，僅說對各種選項保持開放。他誓言繼續就香港問題對中國施壓，呼籲北京理解港人關切獨立司法制度可能遭到破壞。

中國駐英大使劉曉明三日痛評韓特「干涉中國內政」，支持「暴力違法者」，英國在香港問題上「站錯邊」；英國殖民時期的港人沒有選舉或抗爭權利，英國政客批評香港沒有「民主」，乃是「偽善」。隨後，英國外交部常任副部長麥克唐納（Simon McDonald）召見劉曉明，指責他的言論「不可接受，也不準確」。

中國外交部發言人耿爽三日批評韓特「仍沉浸在昔日英國殖民者的幻象當中」，四日再批英方執迷不悟，一錯再錯。中共鷹派黨媒「環球時報」四日也斥責韓特煽風點火，指控西方勢力推波助瀾，在意識形態上劫持香港。

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