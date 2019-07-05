港人陷憂鬱危機 求助電話倍增

2019-07-05

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港南華早報四日報導，香港當地多個自殺防範組織指出，逃犯條例修訂案所引發的抗議衝突與社會動盪，除了造成三人自殺死亡與至少兩人企圖自殺，也影響港人的心理健康，香港特區政府應立即就防範精神健康危機採取因應措施。

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國三日表示，該會自六月九日的反送中遊行以來，已接獲四十二通求助電話，為該會三到五月接獲求助電話的五倍，而且統統與反送中有關；這些來電求助者有不少是年輕人，大多對目前動盪所造成的撕裂感到不悅，特別是與親友在反送中立場相左；此外，也有些人是對社會現況感到失望、無助與看不到出路。香港紅十字會則表示，自反送中抗議人士包圍立法會並爆發嚴重警民衝突的六月十二日以來，該會的心理支援熱線已接獲九十九通求助來電。

香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝指出，這是一種公共心理健康情況，反送中引爆港人的深層認同危機，讓整個香港社會陷入歇斯底里；港人感到心煩意亂、擔心他人安危與對自身生活充滿不確定感…「我從未看過香港人因為覺得一切都失控而如此惴惴不安與憂慮」。葉兆輝說，這些因素，恐導致憂鬱與極端行為。

曾展國則表示，自殺個案及自殺預告在近日也增加，他擔心社會運動引發模仿效應；該會自上月九日起派員前往抗議地點，迄今已處理廿四起情緒障礙案例，絕大部分案主是不到廿歲或廿出頭的年輕人。曾展國說，其中有些人覺得人生無望想自殺，甚至口出「我什麼也不怕，大不了捱子彈，反正我也無能為力」等喪氣話。

香港工黨立法會議員張超雄說，不少反送中抗議人士根本不怕死，甚至自認虧欠三名自殺者；在一日闖入立法會的抗議行動中，一名領頭者就對企圖阻止他的立法會議員高喊「少擋路。我同學死了，你們阻止不了我！」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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