流亡民運人士反習 遭中施壓被逮

2019-07-01

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國《衛報》六月三十日報導，根據英國半官方的非政府部門公共機構（ＮＤＰＢ）「警察行為獨立辦公室」（ＩＯＰＣ）調查，中國國家主席習近平二○一五年十月訪問英國期間，在倫敦市長官邸外揮舞標語牌抗議的一九八九年天安門事件民運人士邵江，係在北京當局施壓下，遭倫敦警察廳逮捕，以確保習在國是訪問期間，不會因示威而「感到難堪」。

邵江乃天安門民運慘遭血腥鎮壓的倖存者，曾數次入獄和遭監視住居，流亡海外後，獲英國政治庇護，並取得英國威斯敏斯特大學（University of Westminster）博士學位。邵江當時抗議習近平的影片顯示，他拿著幾張A4大小、寫著「調查六四真相」、「追究屠城責任」、「結束一黨專制」、「建設民主中國」等標語牌，隨後遭倫敦警方以「妨害治安」為由粗暴帶走。

當時四十七歲的邵江遭拘留後，被帶到當地警局，隨即因「共謀違反公共秩序法」被捕。由於這項指控更為嚴重，使警方有權搜索他在倫敦的住家，並查扣其電腦。雖然警方後來撤銷指控，但他懷疑，在警方將電腦歸還之前，恐已先交給中國當局，而且在習近平訪英前兩天，他就遭到跟監。他的律師更指稱，儘管沒有確鑿證據可證明，邵江的電腦曾被交給中國官員，但邵江曾收到Google給他的警告，指曾有一個「國家行為者」（state actor）企圖入侵他的帳號。

英警疑將電腦交給中國

之後，ＩＯＰＣ在調查時發現，在包括負責習近平維安單位在內的中國官員施壓後，英國內政部官員亦就習近平當時訪英行程中，有關抗議活動的管控，對倫敦警方提出「罕見要求」。

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