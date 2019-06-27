助法國打擊網路仇恨 臉書允提供用戶資訊

2019-06-27

〔編譯周虹汶／綜合報導〕法國數位事務國務秘書歐（Cédric O）廿五日表示，全球社群媒體龍頭臉書已與法國政府達成共識，臉書日後將依法國法官要求，提供疑似在該平台發表仇恨言論的法國用戶身分資訊。這起合作打破臉書過去力抗各國當局相關要求的一貫做法，雖然目前僅限於法國實施，但已傳達出強烈訊號。對此，臉書不願發表評論。

臉書鑑於缺乏獨立司法機構的國家恐濫用資料，先前始終拒絕配合當局相關要求。但繼臉書執行長札克柏格五月赴法，與法國總統馬克宏進行一連串會議，歐上週再與曾官拜英國副首相的臉書全球事務與通訊副總裁克雷格（Nick Clegg）開會後，合作終於拍板定案。日後，法國使用者一旦在臉書發出與恐怖攻擊、暴力行為相關的訊息，包括排斥同性戀、種族主義、反猶太人等歧視性言論，法國法官即可正式要求臉書傳送該嫌疑人士的網際網路協定（ＩＰ）位址與身分資訊。

歐受訪時表示，「這是一個大新聞，意謂司法程序將能夠正常運轉」，「他們現在只為法國這樣做。」但他強調，他與克雷格過去幾天密切接觸，這是兩方持續對話的結果。克雷格則重申，管制社群媒體的責任不在企業，而應由政府發動。

路透分析指出，現年卅六歲的南韓、法國混血兒歐，是這起合作案的幕後功臣。儘管三月底才上台，但他深刻影響馬克宏對大型科技公司的想法。事實上，臉書總部所在地美國與法國之間，並無相關法律規範，臉書沒有義務配合法國政府。

法國律師西塞（Sonia Cissé）表示，這是管制上的「強烈訊號」，此全球首例象徵「仇恨言論不再被視為言論自由的一部分，它現在和恐怖主義相提並論。」她認為，法國已成為要求管制社群媒體言論的先鋒，其他平台有望跟進辦理。

另一方面，法國國民議會正針對「網路仇恨」進行相關立法，對於未能在廿四小時內移除涉及種族、宗教、性別、性傾向、殘疾等「明顯違禁」內容的科技公司，考慮讓它們付出全球營收四％的重罰代價。

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