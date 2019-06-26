港人陳情蔡總統 為反送中發聲打氣

2019-06-26

〔記者蘇永耀／台北報導〕香港「反送中」運動持續增溫，香港社會今將再次舉行大型群眾運動，呼籲在二十國集團（G20）領袖高峰會前夕，國際應關注香港情勢。部分香港網友代表昨手持陳情書請求蔡英文總統，希望她能針對今天活動向香港民眾發表講話，向香港人說聲加油。

包括楊繼昌等四名陳情代表在高喊「反送中、撐台灣、護香港」後，進入總統府陳情。陳情代表轉述說，負責接待的總統府公共事務室人員除接下陳情書，承諾代為轉達，同時也強調「蔡英文總統一直很注意香港情勢的發展」。

府︰續以適宜方式與角色 表達關懷

總統府發言人丁允恭說，作為民主國家，台灣與主要民主國家的立場一致，就是高度關注，並支持港人追求自由、民主與人權的渴望。他進一步說，港府應認真看待港人的熱切期望，並以耐心與多元社會進行真誠對話及溝通，他們也將持續以適宜方式與角色來表達對香港的關懷。

楊繼昌稍早表示，蔡總統曾表示台灣是亞洲民主的燈塔，若能針對香港「反送中」運動表達態度，對港人來說會是很大的鼓舞。雖然港府目前態度低調，但楊也提醒，G20峰會後，港人擔心會遭到報復，這「並非想像」而已，過去香港幾次運動後也都發生過，因此希望國際能持續關注，避免港府做出過分的事情。

由香港網友發起「香港市民致蔡英文總統之陳情書」，內容強調再次上街非僅止於尋求港府俯首聽命民意，更會向世界文明社會申訴中國極權惡行，宣示在極權下守護自由、實現民主的決心，希望國際社會能與港人站在同一陣線。

陳情書也呼籲，希望蔡總統能拍攝談話影片，向今日上街集會的港人直接說話。除藉此彰顯她能成為世界上第一個主權國家的元首，面向港人說聲加油、為香港打氣，並讓世界看見台灣與香港連結在一起。

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