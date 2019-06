《中英對照讀新聞》Glowing ’Blue Tears’ in China’s Seas Are Growing－中國沿海的發光「藍眼淚」正在擴張

2019-06-24

◎劉宜庭

On summer nights, the waters surrounding Taiwan’s Matsu Islands cast an eerie blue glow. The phenomenon, known as China’s "blue tears," is actually caused by a bloom of tiny, bioluminescent creatures called dinoflagellates.

台灣馬祖周邊水域在夏季夜晚會投射出一種怪異的藍光。這種特殊現象被稱為中國「藍眼淚」,實際上是由一種微小發光生物「渦鞭藻」的藻華現象所引起。

The bloom in the East China Sea may be beautiful, but it’s also toxic. And it’s growing bigger every year, a recent study finds.

中國東海的這種藻華很美,但它也是有毒的。而且最近一項研究發現,這種現象每年都在擴張。

By analyzing nearly 1,000 satellite images from the past 19 years, the researchers were able to identify a signature unique to blue tears - the wavelengths of light reflected by this particular creature, but not others.

研究人員藉由分析將近1000張過去19年拍攝的衛星影像,掌握「藍眼淚」的辨識特徵,即這種與眾不同的特定生物所反射出的光波長。

The cause of blue tears isn’t certain, but the researchers think pollution from agriculture that funnels down the Yangtze River plays a major role.

造成「藍眼淚」的因素未有定論,但研究人員認為流經長江的農業污染是關鍵。

《新聞辭典》

dinoflagellates:名詞,渦鞭藻、甲藻、腰鞭毛藻。例句:The dinoflagellates actually aren’t toxic themselves.(渦鞭藻本身其實沒有毒。)

toxic:形容詞,有毒的。例句:As marine creatures eat toxic algae, they release ammonia and other chemicals that poison the water around them.(一旦海洋生物吃下有毒的藻類,牠們將會釋放出氨及其他化學物質,毒害周邊水域。)

water:名詞,水、水域;動詞,澆水、加水。例句:The oxygen in the surrounding waters is so low that many animals can die.(周邊水域的含氧量低到足以導致許多動物死亡。)

