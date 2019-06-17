美媒︰暫停送中修法 習緩兵之計

2019-06-17

港人抗爭愈演愈烈 北京為降溫讓步 但仍不放棄

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對香港因港府推動修訂「逃犯條例」而引發的空前政治危機，紐約時報與華爾街日報指出，香港特首林鄭月娥宣布暫緩推動修法，是中國國家主席習近平自二○一二年上台以來就單一政治議題所做的最大讓步，但此決定其實獲得中南海首肯，極有可能只是緩兵之計，畢竟北京最重視的並非引渡條例，而是多年前鎩羽而歸、根據「香港基本法」第廿三條就叛國、顛覆、洩漏國家機密等罪行立法。

中國在意的是廿三條立法

紐時前香港分社社長柏凱斯（Keith Bradsher）撰文指出，林鄭宣布暫緩修訂送中條例，是習近平掌權以來在政治議題上所做的最大讓步。華爾街日報引述消息人士的話指出，暫緩修法是林鄭與北京高層商議後所做的決定，俾便香港恢復平靜，也為北京與港府思考下一步爭取時間。

港英政府時代布政司、特區政府首任政務司長陳方安生認為，港府順應民意暫緩修法，只不過是要保住面子，但已對港府失去信心的民眾不會就此滿足，除非完全撤回。港府推動修法惹出大風波，凸顯北京治港的一大難題：中國希望保有全面控制權，不想讓香港擁有充分民主，但少了民主，港府接二連三因低估或忽略民怨而深陷政治危機，每次都讓北京在某種程度上背負罵名。

對港府而言，暫緩修法也暗藏隱憂，即香港民眾，特別是年輕人，可能會產生「造反有理」的心態，認定唯一能阻擋惡法之道，就是透過暴力抗爭，畢竟九日逾百萬人「反送中」遊行未能令港府屈服，但三天後人數較少、但爆發激烈衝突的包圍立法會抗爭行動，卻促使港府讓步。

柏凱斯認為，港府在修法過程中吃癟的遠因，可溯及去年十一月林鄭上京向習近平述職之時。據新華社報導，習近平接見林鄭時曾表示，香港與澳門應該「自覺維護國家安全」，被視為北京催促香港盡快重新推動基本法廿三條立法。廿三條立法在二○○三年時曾引發五十萬人上街抗議，困難度不言可喻，因此林鄭決定先從只有十條條文需要修訂的逃犯條例下手，豈料最後還是栽了跟頭。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法