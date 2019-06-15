傳港府暫緩送中修法 北京切割

2019-06-15

〔編譯茅毅／綜合報導〕反對將嫌犯遣送中國的「逃犯條例」修法，激起香港民眾走上街頭抗爭。相當於香港政府小內閣的「行政會議」召集人、香港特首林鄭月娥重要顧問之一的陳智思十四日表示，在目前對立和激烈（衝突）的情況下，就該條例進行討論的難度很高。香港《南華早報》也報導，港府設法平息當前危機，正考慮暫緩修法，但並非撤案，顯示港府高層內部的看法出現分歧。泛民派政黨「公民黨」黨魁楊岳橋則表明，民主派僅接受港府撤案，暫緩並未解決問題。

衝突對立嚴重 泛民派僅接受撤案

陳智思十四日接受「香港電台」訪問時說，港府必須盤算如何處理目前的局面，例如重新向民眾解釋宣導、諮詢，若沒有充分討論，恐加劇誤會。他指稱，林鄭修法的初衷，「真的是為了處理台灣殺人案（指香港男子陳同佳在台灣殺害其香港女友案）」，急於通過是因為時間限制，包括香港立法會暑假休會期在即。

陳智思承認，自己和港府都低估了香港社會對修法的反應，包括商界的擔憂。他認為，立法會原定十二日進行二讀，但在大規模警民衝突爆發後，已連續休會三天，相信是想稍作緩衝。香港立法會秘書處十四日表示，大會最快要到下週三（十九日）才召開。

行政會議成員林正財、羅范淑芬、湯家驊均認為，可以考慮暫緩修法。林正財說，港府「不是鐵板一塊」，會考慮所有可能性。不過，另一名成員、建制派政黨「新民黨」主席葉劉淑儀聲稱，暫緩等於撤案，通過修法乃港府當前首要之務。她並批評蔡英文總統說，目前不接受陳同佳是「政治表態」，而且台灣檢方已通緝陳嫌，蔡總統「為政治凌駕公義」。

建制派籲充分諮詢社會 重拾治理威信

親北京當局的建制派政黨「實政圓桌」的立法會議員田北辰亦呼籲港府暫緩修法，應充分諮詢社會大眾，才能使林鄭重拾其治理威信。他強調，台灣當局已表明暫時不會引渡陳同佳，因此完全看不到修法的迫切性。他並暗示未來表決時，可能投下反對票。

此外，包括前港府保安局長黎慶寧、前政務司長陳方安生在內的二十二名前港府官員或立法會議員，連署一份呼籲林鄭服從民意，撤案進行更充分商議的聲明。黎慶寧說，香港冷靜下來的時候到了，別再有更多流血衝突。針對港府教育局通令各校處分參與罷課的教師，香港「家長聯盟」要求勿秋後算帳、製造白色恐怖。香港十四間神學院也發表聯合聲明，盼港府暫緩修法、傾聽民意。

另一方面，中國駐英大使劉曉明接受英國廣播公司（ＢＢＣ）節目專訪時聲稱，中國政府從未指示港府修法，這次是港府自己發起，他相信修法將會通過。他還宣稱，港府努力彌補法律漏洞，避免香港繼續淪為犯罪天堂，中國政府為何不支持？

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