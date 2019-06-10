百萬港人反送中 全球響應

2019-06-10

不撤惡法 民陣：包圍立法會

〔編譯魏國金／綜合報導〕逾百萬香港民眾九日頂著攝氏三十二度高溫湧上街頭，力阻允許犯罪嫌疑人被遣送至中國等地受審的「逃犯條例」修訂案（「送中條例」）立法。遊行主辦單位「民間人權陣線」（民陣）晚間宣布，遊行人數達一○三萬人，規模遠超過二○○三年阻止「香港基本法」第二十三條（國家安全法）立法的五十萬人大遊行，寫下香港自一九九七年主權移交中國以來的最大規模抗爭紀錄。民陣召集人岑子杰指出，若港府不撤回送中惡法，將發起包圍立法會行動。

由於參與民眾源源不絕，許多地鐵站九日中午被人潮擠爆，幾近癱瘓，迫使警方關閉灣仔、旺角等站部分出入口，以進行人流管制。由於遊行起點維多利亞公園的民眾爆滿，促使遊行比原訂的下午三時提前至二時二十分起步。民眾沿途高喊「反送中」、「撤惡法」，並要求香港特首林鄭月娥下台。

保險業務員、小企業老闆身穿白衣，與巴士司機、技工一起走在遊行隊伍中；許多人表示，他們是首次參與抗爭遊行。坐著輪椅的七十八歲賴姓男子說，「我出來搏鬥」。一名三十歲的銀行員表示，儘管不了解政府是否改弦易轍，「但努力比什麼都不做好，至少我將成為香港歷史的一部分」。二十一歲的陳姓學生說，「引渡條例將直接威脅香港的核心價值與法治，撤除香港司法獨立的防火牆」。

何韻詩：用雙腳投反對票

一名二十六歲的咖啡店老闆說，「若我們不發聲，政府就不會傾聽我們的疑慮」。十八歲的王姓學生說：「人民的聲音被充耳不聞，這個法案不僅影響香港作為國際金融中心的名聲，也影響我們的司法體系，對我的未來是一項衝擊」。勇於抗爭的歌手何韻詩說，「要用雙腳向『逃犯條例』修訂投反對票」。

九日的反送中遊行也在全球十二個國家的二十九個城市，包括倫敦、雪梨、紐約與芝加哥等地展開。香港媒體報導，在雪梨就有兩千名港人響應。

遊行終點站是香港立法會，立法會預定十二日進行該條例二讀論辯。修訂「逃犯條例」將允許港府把通緝嫌犯引渡至中國、澳門與台灣等未與香港簽訂引渡條約的國家與地區，但由於中國司法體系的公平與透明性普遍遭到質疑，引渡至中國的可能性讓許多港人憂心。美國、加拿大、英國與歐盟均對本案表達高度關切，港府也被迫做出讓步，包括允許引渡的罪行從三年調高到七年以上。不過，林鄭月娥仍強調，修訂該條例對於補足香港長久以來的法律「漏洞」至關重要。

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