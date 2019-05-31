美日研究：膠水可培養造血幹細胞

2019-05-31

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國科學期刊《自然》廿九日公布最新研究指出，美國與日本科學家發現，普通膠水中的合成物質「聚乙烯醇（PVA）」，可用於實驗室大量培養「造血幹細胞（HSCs）」，目前已成功進行老鼠實驗，未來有望用於治療人類白血病等疾病。

造血幹細胞可分化出血液成分，包括白血球、紅血球及血小板等，增殖及分化過程稱為「造血作用」，主要發生於紅骨髓內，可用於治療白血病（血癌）和其他免疫性疾病。科學家多年來試圖大量培養造血幹細胞，嘗試多種生長因子都未能成功，面臨效果不好、成本高昂等問題。

為此，美國史丹福大學醫學院及日本東京大學聯手研究。東大生物學家、研究主筆山崎聰發現，造血幹細胞不能存活，是因為用於培養細胞的「白蛋白（Albumin）」出現雜質，這些主要由免疫細胞釋放的蛋白質雜質，會阻止細胞生長，徒然耗費研究人員的金錢、時間和精力。

因此，山崎聰篩選了一堆可以取代白蛋白的聚合物，發現普通膠水中的常見成份聚乙烯醇能夠奏效。日本研究人員甚至嘗試便利商店就能買到的普通膠水進行實驗，顯示用於培養造血幹細胞也有一定效果，令他們感到「吃驚」，但山崎聰強調，實驗室版的聚乙烯醇比超商的有效。

之後，研究人員培養出大量造血幹細胞。山崎聰指出，在廿八天內，原本的五十個造血幹細胞數量增生約八千倍，當中每三十五個細胞中約有一個仍維持功用。研究人員估計，在一個月內，原先樣本中的造血幹細胞每月最多可增加九百倍。當注射到老鼠體內時，其細胞開始產生血液關鍵成分。

另外，研究人員也證明，實驗老鼠可接受捐贈的造血幹細胞，不用經歷稱為「調理治療（Conditioning）」的破壞或壓制免疫系統的過程。這項技術將進行人體細胞試驗，若成功將能幫助血癌患者生長造血幹細胞，有助於成千上萬的血液或免疫疾病患者免於骨髓移植前的輻射及化學治療。

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